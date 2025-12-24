استمرار عمليات البحث عن 6 مفقودين أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

18 حجم الخط

تواصل قوات الإنقاذ البري والحماية المدنية جهودها المكثفة للبحث عن 6 أشخاص مفقودين، بينهم أم وأطفالها، أسفل أنقاض عقار منهار مكون من 5 طوابق بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وسط استنفار أمني وطبي كامل.

ونجحت فرق الإنقاذ، منذ قليل، في انتشال مصاب جديد من أسفل ركام العقار، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 10 مصابين، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن باقي المفقودين.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت في وقت سابق من استخراج 8 مصابين أحياء من أسفل أنقاض العقار المنهار، كما جرى انتشال جثتين، بحسب أقوال شهود عيان، الذين أكدوا أن عدد المتواجدين داخل العقار وقت الانهيار بلغ نحو 15 شخصًا.

شهادات السكان

وقال أحد شهود العيان إن سكان العقار كانوا يعانون منذ فترة من تصدعات واضحة في الجدران والأسقف، وتقدموا بشكاوى سابقة إلى الحي المختص بسبب سوء حالة المبنى، إلا أن الإجراءات لم تُستكمل، ما أدى في النهاية إلى وقوع الحادث.

إجراءات عاجلة

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، أصدرت الجهات المختصة قرارًا بـإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، تحسبًا لوقوع أي انهيارات أخرى، كما تم فصل المرافق الحيوية من غاز وكهرباء عن المنطقة المحيطة.

تحقيقات النيابة

وأمرت نيابة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لفحص أسباب وملابسات انهيار العقار، وبيان مدى تأثر المباني المجاورة، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات.

استمرار رفع الأنقاض

ويواصل رجال الدفاع المدني رفع ركام العقار المنهار، باستخدام المعدات الثقيلة، وسط تأمين أمني كامل فرضته قوات الشرطة بمحيط الموقع، مع الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة أملًا في العثور على مفقودين أحياء تحت الأنقاض.

