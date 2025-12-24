التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار جزئيًا في الزاوية الحمراء

18 حجم الخط

عاينت نيابة الزاوية الحمراء عقارا سكنيا تعرض لانهيار جزئي فى منطقة الزاوية الحمراء، وتبين أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية وقد انهار جزء من سقف المطبخ والحمام بالطابق الأخير الذي تبين أنه تم بناؤه بالمخالفة للقانون.

وأضافت المعاينة أن الرطوبة وتسريب للمياه أديا إلى تآكل الجدران ومن ثم سقوطها بسبب إهمال المالك في عمل الصيانة اللازمة لها إنهيار جزئى لعقار الزاوية الحمراء.

وكان قد انهار سقف مطبخ وحمام من الطابق السادس إلى الطابق الخامس داخل عقار سكني في الزاوية الحمراء، ودفعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقوات من الدفاع المدني، وتمكنت من إخلاء 6 أسر من العقار.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بسقوط جزء من مطبخ وحمام منزل فى الزاوية الحمراء، وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط جزء من سقف مطبخ وحمام على مساحة (۳۳) مترا بالطابق السادس علي الطابق الخامس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسباب انهيار العقارات

أرجعت مصادر قضائية انهيار العقارات إلي عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التى حصلوا عليها فى رخصة البناء.

كما أن هناك مرحلة تأتى قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التى سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل.

كما ان تصميم الأعمدة والأساسات يكون من مُنطلق المعلومات المُتاحة فى تقرير التُربة، ثم تأتى خطوة عملية تحديد الكميات والمواصفات التى ستستخدم فى البناية لتنتهى بذلك مرحلة ما قبل التنفيذ

وتحكم مرحلة التنفيذ ضوابط حددها الكود، وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل من خلال مطابقة المواصفات الهندسية، وللتنفيذ شقان؛ الأول يتمثل فى المدخلات التى تتم فى مرحلة الصناعة نفسها، من حديد وأسمنت ورمل وطبيعة المياه المُتاحة للاستخدام وغيرها من العناصر الرئيسية فى صناعة المكون نفسه والشق الثانى من التنفيذ يتمثل فى أداء التنفيذ، بما يحتويه الكود من تنظيم لصناعة الخرسانة بداية من مرحلة التصميم، ووصولًا إلى التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ.

