اقتصاد

الصادرات الهندسية تسجل 5.9 مليار دولار لأول مرة في التاريخ

المهندس شريف الصياد
المهندس شريف الصياد
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مواصلة الصادرات الهندسية تحقيق أداء إيجابي قوي خلال عام 2025، بنسبة نمو 13.9%  في أول 11 شهرا من 2025 لترتفع قيمة الصادرات إلى نحو 5.93 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، مقابل 5.20 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار المجلس في تقريره الشهري إلى أن هذا الارتفاع يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية رغم التحديات العالمية.

التصديري للصناعات الهندسية يكشف أهم القطاعات المرتفعة

وكشف المجلس، أن الصادرات سجلت قفزة ملحوظة خلال شهر نوفمبر 2025، محققة معدل نمو بلغ 35.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، لتصل قيمتها إلى نحو 621.3 مليون دولار، مقابل 458.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأوضح المجلس أن الأداء التراكمي للصادرات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 يكشف أن هناك نموا شهريا لمدة 11 شهرا بدون حدوث تراجع، وهذا يؤكد على نجاح خطط المجلس لاستهداف الأسواق الخارجية وتنظيم عدد كبير من الفعاليات التي دعمت هذا النمو الكبير في الصادرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وكشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا النمو جاء مع الأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الآلات والمعدات التي سجلت نموا بنسبة 25%، تلتها الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 24%، ثم مكونات السيارات بنسبة 22%، ووسائل النقل بنسبة 13%، والأجهزة المنزلية بنسبة 12%.

وأضاف "الصياد" أن هذه الارتفاعات تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للصناعات الهندسية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، كما تكشف أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات لكونها تنعكس بشكل مباشر على الحصيلة النهائية لصادرات مصر الهندسية.

انتشار المنتجات الهندسية المصرية عالميا

وتطرق رئيس المجلس إلى أن الصادرات الهندسية حققت زيادة ملحوظة في عدد من الأسواق الدولية، خاصة داخل أوروبا، والدول العربية، وآسيا، وأفريقيا، إلى جانب السوق الأمريكية، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المبذولة لتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز انتشار المنتجات الهندسية المصرية عالميا.

مي حلمي: التصديري للصناعات الهندسية مستمر في فعاليات دفع صعود الصادرات

ارتفاع الصادرات الهندسية 11.5% لتسجل 4.7 مليار دولار خلال 9 أشهر

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، التزام المجلس بمواصلة دعم الشركات المصدّرة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على فتح أسواق جديدة وتعميق التواجد في الأسواق الحالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الهندسي في النمو الاقتصادي.

