مي حلمي: التصديري للصناعات الهندسية مستمر في فعاليات دفع صعود الصادرات

أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، أن قطاع الصناعات الهندسية المصري يمتلك إمكانات تصنيعية كبيرة تؤهله للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.

وأشارت إلى أن المجلس يولي اهتماما خاصا باستقطاب مستوردين من أسواق واعدة في أفريقيا ودول الخليج وأوروبا الشرقية، بما يعزز فرص النفاذ إلى تلك الأسواق.

وافتتح المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، يرافقه المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثة المشترين الدوليين (HATS 2025)والتي انطلقت فعاليتها خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مشاركة 27 شركة مصرية فى قطاعي الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ وبحضور 55 مشترى أجنبي من 29 دولة ضمن فعاليات النسخة الخامسة.

وقالت حلمي: إن النسخة الجديدة من HATS تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته الدورات السابقة الأمر الذي انعكس على صادرات القطاع بقوة في السنوات الماضية.

وأشارت إلي مشاركة واسعة من المشترين الدوليين وتوقيع صفقات تصديرية فعلية مع الشركات المصرية في أغلب النسخ السابقة والتي بدأت من 2019

وأوضحت أن المجلس يعمل من خلال هذه الفعالية على إبراز جودة المنتجات المصرية وتطورها الفني والتكنولوجي

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، أن بعثة المشترين الدوليين HATS تمثل إحدى أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية، حيث تتيح منصة فعالة لربط المصنعين المصريين بالمستوردين والموزعين الدوليين، وتعمل على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وشركائها حول العالم.

