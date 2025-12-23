رجال الأعمال المصريين تنظّم مؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل» 26 يناير المقبل

18 حجم الخط

تنظّم جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل» يوم 26 يناير، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويفتتح المؤتمر المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وتعقد الجلسة الافتتاحية بمشاركة كل من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور قيادات حكومية وتنفيذية وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين.

ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات المتخصصة التي تناقش محاور تنمية الصادرات، حيث تُعقد جلسة بعنوان «دور المناطق الخاصة والمناطق الحرة وتجارة الترانزيت في مضاعفة الصادرات المصرية»، يديرها الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، ويشارك فيها الدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأستاذ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

كما يتضمن المؤتمر جلسة بعنوان «أدوات وآليات دعم وتنمية الصادرات»، يديرها النائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ويشارك فيها الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.

وتُعقد جلسة نقاشية بعنوان «توسيع القاعدة التصديرية وكيفية النهوض بالصادرات المصرية»، يديرها المهندس علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير، ويشارك فيها اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويستهدف المؤتمر فتح حوار مباشر بين الحكومة والقطاع الخاص حول سبل دعم الصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعزيز دور المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وتطوير آليات الدعم والتمثيل التجاري، بما يسهم في رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.

