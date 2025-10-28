ارتفاع الصادرات الهندسية 11.5% لتسجل 4.7 مليار دولار خلال 9 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق الصادرات الهندسية المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث سجلت 4.733 مليار دولار مقابل 4.244 مليار دولار في العام الماضي.

كما سجلت صادرات القطاع في شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 7% لتبلغ 533 مليون دولار مقارنة بـ 498.5 مليون دولار في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع بدعم من تنوع الأسواق المستقبِلة للمنتج الهندسي المصري.

المهندس شريف الصياد: الصادرات تحقق 9 أشهر من الصعود المستمر

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المتواصلة في الصادرات للشهر التاسع على التوالي ترجع إلى تحسن جودة المنتج المصري وارتفاع تنافسيته في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الهندسية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الصياد أن القطاعات التي قادت النمو تشمل: الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 38%، والآلات والمعدات بنسبة 18.4%، ووسائل النقل بنسبة 14.4%، والأجهزة المنزلية بنسبة 9.1%، ومكونات السيارات بنسبة 7.5%، والكابلات بنسبة 4.8%، حيث حققت هذه القطاعات مستويات تاريخية.

وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطته الاستراتيجية لزيادة الصادرات الهندسية إلى 10 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، من خلال توسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، بالإضافة إلي استقدام بعثات المشترين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.