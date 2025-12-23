ترتيب المجموعة الرابعة في أمم أفريقيا 2025 بعد انتهاء الجولة الأولى

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، أسدل الستار مساء اليوم على مباراتي الجولة الأولى في المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها في الثامن عشر من شهر يناير المقبل

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

الكونغو الديمقراطية تفوز على بنين

وشهدت المباراة الأولى في المجموعة الرابعة فوز منتخب الكونغو الديمقراطية على بنين بهدف دون مقابل، سجله اللاعب ثيو بونجوندا في الدقيقة 16، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة المغربية الرباط.

وحصد منتخب الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في صراع المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة في أمم أفريقيا 2025، ليؤكد أنه حضر إلى المغرب للمنافسة بشراسة على اللقب الإفريقي.

الكونغو الديمقرطية ضد بنين، فيتو

السنغال تضرب بوتسوانا بثلاثية

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الرابعة، كشر منتخب السنغال عن أنيابه، وحقق فوزا كبيرا على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون رد، ليوجه رسالة شديدة لهجمة للمنتخبات المشاركة في الكان بأنه جاء ليستعيد لقب أمم أفريقيا الذي خسره في النسخة الماضية وتوج به منتخب كوت ديفوار.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء الجولة الأولى

بذلك يكون ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا 2025.. على النحو التالي:

الأول: السنغال - 3 نقاط

الثاني: الكونغو الديمقراطية - 3 نقاط

الثالث: بنين - بدون نقاط

الرابع: بوتسوانا - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا، فيتو

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

