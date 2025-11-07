"Golden" تتألق بأربعة ترشيحات جرامي، والمغنيات: شرف كبير أن نمثل كوريا بهذا الشكل

18 حجم الخط

حققت أغنية "Golden"، التي ألفها وأداها فريق "KPop Demon Hunters"، إنجازا تاريخيا بحصولها على أربعة ترشيحات لجوائز جرامي، من بينها ترشيح الفئة المرموقة لأغنية العام.

الأغنية، التي قدمتها فرقة الكيبوب Huntr/x وهم إيجاى، أودري نونا، وري آمي، وكتب كلماتها إيجاى، مارك سونينبليك، دو، 24، وتيدي، ظهرت أيضا في قوائم ترشيحات أفضل أداء بوب لثنائي أو فريق، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وأفضل تسجيل ريمكس.

مغنيات فرقة Huntr/x، فيتو

نجمات Huntr/x: شرف أن نمثل كوريا بجرامي

تحدثت إيجاى، نونا، وآمي، بعد وقت قصير من الإعلان عن الترشيحات، لمجلة Variety، فقالت إيجاى، وعلامات التأثر بادية على صوتها: "لا أستطيع استيعاب هذا، ما زلت في حالة صدمة". كما بدت آمي متأثرة بوضوح، معترفة بأنها لم تتوقف عن البكاء: "هذا يبدو وكأنه شيء من عالم آخر".

بينما اعتبرت نونا الترشيحات شرف، وأوضحت: "سترون ثلاثة وجوه كورية، مجرد التفكير في الأطفال الذين سيرون ذلك، والأمل في أن يشكل ذلك فهمهم لما يمكنهم فعله في هذا العالم، هو ما يجعل القشعريرة تسري في عمودي الفقري" مؤكدة أن تمثيلها لبلادها هو أكبر تكريم لها.

إيجاى، التي سجلت التاريخ كأول كاتبة أغاني كورية ترشح لجائزة أغنية العام، اعترفت بأنها شعرت بـ "متلازمة المحتال"، وأضافت آمي: "كنساء كوريات، قيل لنا غالبا أنه يجب علينا العمل بجهد مضاعف، يجب أن نظهر في وقت أبكر، يجب أن نتفوق أكثر من نظرائنا العاديين لكي نحصل على نفس الجائزة أو حتى التقدير".

كما ترشح ريمكس ديفيد غيتا لأغنية "Golden" لجائزة أفضل تسجيل ريميكس وستذهب الجائزة لغيتا كصاحب الريمكس، كما ترشح الموسيقى التصويرية الكاملة لفيلم "KPop Demon Hunters" لجائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويرية تجميعي لوسائل الإعلام المرئية.

عدم ترشح “Golden” لتسجيل العام

ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات الصناعية والتكهنات القوية بالجوائز، لم تحصل الأغنية على ترشيح لجائزة تسجيل العام، وهي فئة اعتقد الكثيرون أنها ستفوز بها، وكان ترشيح في تلك الفئة سيصنع التاريخ، جاعلا من Huntr/x أول فريق كيبوب على الإطلاق يتم الاعتراف بها في هذا المجال.

منذ ظهوره لأول مرة على نتفليكس في يونيو، أصبح الفيلم الأكثر شعبية على الإطلاق في سجل المنصة، وفي الوقت نفسه، ظلت ثلاث من أغانيه الأصلية - "Golden" و"Your Idol" و"Soda Pop" - ثابتة على قائمة بيلبورد هوت 100.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.