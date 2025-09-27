الإعدام لمتسولة متهمة بقتل طفلة انتقاما من والدتها في السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام مسنة ، بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقامًا من والدتها بالسلام في إعدامهما، وبراءة المتهم الثاني.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاما بقتل الطفلة “س. ر” مع سبق إصرار المتهمة الأولى على ذلك، بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها بقصد الانتقام من والدتها، وأعدت لذلك مخططًا إجراميًّا أحكمت تنفيذه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى ما أن ظفرت بالمجني عليها حتى أطبقت على فمها كاتمة أنفاسها ثم رطمت رأسها بالحائط، وغمرت جسدها في المياه بقصد التخلص منها.

المتهم الثاني هتك عرض المجني عليها



وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني جثم فوق المجني عليها حال احتضارها، وأطبق بيديه على رقبتها، قاصدًا من ذلك قتلها فلفظت أنفاسها الأخيرة، محدثًا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الجناية اقترنت بها جنايتان أخريان؛ إذ إن المتهمين بذات الزمان والمكان خطفت المتهمة الأولى المجني عليها بالتحايل بأن أوهمتها بحيلة خدعتها بها وهي إعطائها قطعة من الحلوى مستغلة صغر سنها وشعورها بالأمان نحوها قاصدة من ذلك إبعادها عن أعين ذويها تنفيذًا لجريمتها.

وهتك المتهم الثاني عرض الطفلة بالقوة والتهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية بأن اعتدى عليها جنسيًّا مستغلًا انعدام مقاومتها اثناء احتضارها.

وتبين من التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالدة الطفلة المجني عليها، وبيتت الأولى النية للثانية على الانتقام وقتل طفلتها.



المتهمة أغرقت الطفلة في إناء ماء

وأضافت التحريات أنه في يوم الواقعة شاهدت المتهمة الطفلة المجني عليها ودار بينهما حديث طلبت فيه من الأخيرة الصعود رفقتها لمحل إقامتها بعد أن وعدتها بإعطائها قطعة من الحلوى قاصدة إخفاءها عن ذويها تمهيدًا لقتلها.

أشارت التحريات إلى أنه عندما لاحظت المتهمة أن أهل الطفلة يبحثون عنها قامت بتكميم فمها ثم رطمت رأسها بالحائط واغرقت رأسها في إناء مملوء بالمياه قاصدة قتلها.



زوج المتهمة ساعدها مقابل المخدرات

وأضافت التحريات أنه بعد فشل أهل المجني عليها في العثور عليها، تبادر لذهن المتهمة فكرة التخلص من جثمان الطفلة فاستغلت علمها بمداومة المتهم الثاني على تعاطي المخدرات وقامت بالنداء عليه طالبة منه مساعدتها في إخفاء الجثمان مقابل المال لشراء المخدرات فوافق وتوجه لمسكنها واستخرج جسد المجني عليها من الإناء ووضعه داخل جوال بلاستيكي وتوجه به لمحل إقامته.



وكشفت التحريات أنه عقب ذلك قام المتهم بالطرق على المتهمة وطلب منها قطعة من القماش لاستخدامها في إحكام غلق الجوال البلاستيكي مرة أخرى، لكنه فوجئ بالمجني عليها في حالة احتضار وأنها ما زالت على قيد الحياة فانتوى هتك عرضها وإتمام قتلها فجثم فوقها واغتصبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وبعدها انتظر حتى تأكد من عدم وجود أحد على درج العقار وألقى الجثة بداخل الجوال البلاستيكي أمام إحدى الشقق السكنية بالطابق الذي يعلو شقته.

