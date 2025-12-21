مركز الميزان يدين بشدة استمرار جرائم قتل وتجويع وتهجير المدنيين الفلسطينيين

18 حجم الخط

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المواطنين من خلال الاستهدافات المتكررة للنازحين في مراكز الإيواء والخيام وتجمعات المدنيين، ما أسفر منذ بدء سريّان اتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 401 مواطنًا، وإصابة 1108 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما ندد المركز باستمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ما يفاقم من الأزمة الإنسانية، واستمرار تهجير وتكديس المدنيين في مناطق جغرافية ضيقة وفي ظروف غير إنسانية، ويطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية أرواح المدنيين وضمان إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وفتح المعابر دون قيود.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد كانت آخر تلك الجرائم، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الجمعة الموافق 19/12/2025، بحق النازحين في مدرسة شهداء غزة في حي التفاح شرق مدينة غزة، من خلال استهدافهم بالقصف وإطلاق النار ما تسبب في استشهاد 5 مواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء. في حين أعلن الدفاع المدني أن الاستهداف كان متواصلًا لعدة ساعات حتى جرى السماح للدفاع المدني وسيارات الإسعاف من الدخول إلى المدرسة وانتشال الشهداء، وكان غالبية الشهداء من الأطفال.

وقال المركز في بيان صادر عنه مساء اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال تفرض عراقيل كبيرة أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة تلك المتعلقة بالوقود والمستلزمات الطبية العاجلة لا سيما الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة للمستشفيات. فحجم المساعدات التي يسمح بدخولها لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جدًا من الاحتياجات اليومية. ويحتاج القطاع إلى أكثر من 600 شاحنة يوميًا وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ما يدخل فعليًا لا يتجاوز متوسط (170) شاحنة يوميًا. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 80% من الشاحنات التي يسمح لها بالدخول مخصصة للتجار، وليست للإغاثة، وتباع حمولتها في أغلب الأوقات بأسعار مرتفعة جدًا، وهو ما يعجز المواطنون عن تحمله في ظل الفقر المدقع".

وأضاف:" وأفاد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بأن أكثر من 500 ألف شخص واجهوا مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ" (المرحلة 4 من التصنيف) وأكثر من 100 ألف شخص يعانون من ظروف كارثية (المرحلة 5)، خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر. ووفقًا للتصنيف واجه حوالي 1.6 مليون شخص (77% من السكان الذين شملهم التقرير) إجمالًا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف".

وتابع:"ورغم التحسن النسبي في تصنيف الأمن الغذائي والزيادة في المساعدات الإنسانية منذ وقف إطلاق النار، فإن هذه المساعدات لا تزال تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. في المقابل، ما زالت البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والصرف الصحي والسكن غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين ومازالوا تحت ظروف قاسية خاصة مع دخول فصل الشتاء والمنخفضات الجوية المتواصلة".

وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن ما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية مستمرة، حيث يحرم المدنيون من الحماية وسط الهجمات الإسرائيلية المستمرة، ويحرمون عمدًا من أبسط مقومات الحياة، من خلال منع إدخال مواد المأوى والتدفئة والرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذ التزاماته لوقف هذه الإبادة وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وحماية حق الإنسان في هذه البقعة الصغيرة من العالم في الحياة والكرامة.

وأضاف:"و تستمر إسرائيل في منع دخول النقد إلى قطاع غزة، مما تسبب في استمرار أزمة السيولة الخانقة داخل قطاع غزة، ويجبر المواطنون على دفع نسب مرتفعة جدًا تصل إلى نحو 30% عند سحب الأموال من حساباتهم عبر التطبيقات البنكية أو الوسطاء المحليين. وقد أدى هذا الوضع إلى استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الأوضاع المعيشية، في وقت تغلق فيه أبواب العمل والإنتاج أمامهم".

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن استمرار هذه الجرائم، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافقها من حصار وتجويع واستمرار التهجير قسري، يشكل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وتتحمل مسئوليتها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تدفع نحو المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، ويحذر في الوقت نفسه من حدوث كارثة أعمق تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل فاعل لإنقاذ حياة الأبرياء.

وطالب المركز المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الرابعة، ومحكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل الفاعل والضغط على قوات الاحتلال لوقف جميع أشكال الهجمات العسكرية على المدنيين وممتلكاتهم، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون قيود، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود والمعدات الطبية ومواد الإغاثة لا سيما مواد الإيواء، وتسهيل وصولها إلى جميع المناطق دون استثناء، وتمكين الفرق الهندسية والبلديات من الوصول إلى مختلف المناطق لإعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي ورفع الأنقاض وإزالة النفايات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.