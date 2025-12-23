الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالي قاس جدا

محمد عبد اللطيف،
محمد عبد اللطيف، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام  الثانوية العامة الحالي قاسي جدا، وهو امتحان الفرصة الواحدة.


وتساءل خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " هل هناك قسوة أكثر من ذلك بان مسار حياة الطالب يتغير كله بسبب درجة أو نصف درجة فى مادة ما".


وأضاف: " عملنا نظام البكالوريا الذى منح الطالب فرصة كبيرة فى تحسين درجاته، وله أحقية فى دخلو الامتحان أكثر من مرة، بالأضافة إلى ان عدد مواد البكالورية أقل بكثير من عدد المواد التى يتم تدريسها فى نظام الثانوية العامة".


وأوضح: " نظام البكالوريا مطابق للأنظمة الدولية، وكل عام يتم تأخير تطبيق نظام البكالورية يجعل مئات الألأف من الطلاب يعانون من نظام الثانوية العامة"، لافتا: " قمنا بإجراء حوار مجتمعي حول البكالوريا ولا يجد أحد يعترض على منح الطلاب فرصة آخرى".


وأشار إلى أن مادة التربية الدينية مادة أساسية بنجاح 70% لأن القيمة الحقيقية فى الدين.
 

واستطرد وزير التربية والتعليم، أن أهم تحدٍ واجهه بعد توليه المسئولية، تمثل في نسبة الحضور في المدارس الحكومية التي تراوحت في العام السابق لتوليه المسئولية ما بين 9 إلى 15% في المدارس الحكومية، موضحًا أن طلبة المدارس الحكومية يمثلون نسبة 87% من إجمالي الطلبة في المدارس.

المدارس الحكومية


وأكد وزير التربية والتعليم، أنه بدراسة أسباب ضعف نسب الحضور بالمدارس، تم التوصل إلى سببين أساسيين تمثلا في وجود كثافات وزحام كبير في الفصول وصل ببعض الإدارات التعليمية إلى أن قائمة الفصل الواحد كانت تضم ما بين 150 إلى 200 طالب بإدارات مثل الخانكة، والخصوص، ووسط الجيزة، وبعض المحافظات الأخرى، والسبب الثاني تمثل في وجود عجز كبير في عدد المعلمين وصل إلى 469 ألف معلم من أصل 830 ألف معلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الاعلامية لميس الحديدي نظام البكالورية

مواد متعلقة

وزير التعليم: نسبة الالتحاق بنظام البكالوريا تجاوزت 90% العام الدراسي الحالي

جولة جديدة لوزير التعليم في مدارس سوهاج.. عبد اللطيف يحضر طابور الصباح بمدرسة نجع القنطرة.. يناقش الطلاب حول نظام “البكالوريا”.. ويوجه بضرورة انتظام حضور الطلاب والمعلمين (صور)

التعليم تكشف موعد تطبيق شهادة البكالوريا التكنولوجية الجديدة

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

الشباب والرياضة تحسم مصير اتحاد السباحة بعد إحالتهم للمحاكمة في وفاة يوسف محمد

تحطم طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي في أنقرة وتعليق الرحلات

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

بشق الأنفس، نيجيريا يفوز على تنزانيا 2-1 في أمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح كيفية الأذان والإقامة حال الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

«البحوث الإسلامية» يوضح الأعمال المستحبة في شهر رجب (فيديو)

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads