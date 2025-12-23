وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالي قاس جدا

18 حجم الخط

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الثانوية العامة الحالي قاسي جدا، وهو امتحان الفرصة الواحدة.



وتساءل خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " هل هناك قسوة أكثر من ذلك بان مسار حياة الطالب يتغير كله بسبب درجة أو نصف درجة فى مادة ما".



وأضاف: " عملنا نظام البكالوريا الذى منح الطالب فرصة كبيرة فى تحسين درجاته، وله أحقية فى دخلو الامتحان أكثر من مرة، بالأضافة إلى ان عدد مواد البكالورية أقل بكثير من عدد المواد التى يتم تدريسها فى نظام الثانوية العامة".



وأوضح: " نظام البكالوريا مطابق للأنظمة الدولية، وكل عام يتم تأخير تطبيق نظام البكالورية يجعل مئات الألأف من الطلاب يعانون من نظام الثانوية العامة"، لافتا: " قمنا بإجراء حوار مجتمعي حول البكالوريا ولا يجد أحد يعترض على منح الطلاب فرصة آخرى".



وأشار إلى أن مادة التربية الدينية مادة أساسية بنجاح 70% لأن القيمة الحقيقية فى الدين.



واستطرد وزير التربية والتعليم، أن أهم تحدٍ واجهه بعد توليه المسئولية، تمثل في نسبة الحضور في المدارس الحكومية التي تراوحت في العام السابق لتوليه المسئولية ما بين 9 إلى 15% في المدارس الحكومية، موضحًا أن طلبة المدارس الحكومية يمثلون نسبة 87% من إجمالي الطلبة في المدارس.

المدارس الحكومية



وأكد وزير التربية والتعليم، أنه بدراسة أسباب ضعف نسب الحضور بالمدارس، تم التوصل إلى سببين أساسيين تمثلا في وجود كثافات وزحام كبير في الفصول وصل ببعض الإدارات التعليمية إلى أن قائمة الفصل الواحد كانت تضم ما بين 150 إلى 200 طالب بإدارات مثل الخانكة، والخصوص، ووسط الجيزة، وبعض المحافظات الأخرى، والسبب الثاني تمثل في وجود عجز كبير في عدد المعلمين وصل إلى 469 ألف معلم من أصل 830 ألف معلم.

