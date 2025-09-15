رئيس المجلس الرئاسي الليبي: لن نترك قطر ولا أهلنا بغزة يواجهان مصيرهما بمفردهما

دعا رئيس مجلس الرئاسة بليبيا محمد المنفي خلال كلمته اليوم الاثنين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة الشقيقة قطر إلى مواصلة جهودها المقدرة لإنهاء الحرب على غزة ووقف الإبادة.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: لن نترك دولة قطر ولا أهلنا بغزة يواجهان مصيرهما بمفردهما

وأضاف رئيس مجلس الرئاسة بليبيا: لن نترك دولة قطر ولا أهلنا بغزة يواجهان مصيرهما بمفردهما فالقضية واحدة والمصير مشترك.



وتابع: رئيس مجلس الرئاسة في ليبيا: يجب اتخاذ موقف موحد في مجلس الأمن ضد العدوان على قطر ووقف الحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي على دولة قطر اعتداء على الأمة العربية والإسلامية بأسرها.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.