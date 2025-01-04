القبض على أحد المقربين من سهيل الحسن القائد بالجيش السوري في عهد الأسد

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه القوات الأمنية التابعة لقيادة سوريا الجديدة، ألقت القبض على أحد أقرب مساعدي سهيل الحسن القائد بالجيش السوري في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في حمص.

القبض على أحد فلول نظام الأسد في حمص

وبالأمس أطلقت قوات إدارة الأمن العام في سوريا، حملة أمنية واسعة في مدينة حلب، لملاحقة فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين بأعمال إجرامية ضد الشعب السوري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

السلطات السورية تطلق حملة أمنية لمطاردة فلول الأسد في حلب

وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني في حمص، بأن القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية، وبالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، بدأت حملة تمشيط في عدد من أحياء المدينة لليوم الثاني على التوالي، بحثا عن فلول الأسد.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "استكمالًا لحملة التمشيط بمدينة حمص، قواتنا دخلت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين"، لافتًا إلى أن هدف الحملة البحث والمتابعة والتفتيش عن فلول ميليشيات نظام الأسد.

وأعلنت الداخلية السورية، الخميس الماضي، بدء حملة تمشيط واسعة النطاق في أحياء مدينة حمص، بهدف ملاحقة مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم أخرى.

ولاحقًا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إدارة العمليات العسكرية في مدينة حمص نفذت حملة أمنية واسعة النطاق في حيي وادي الذهب وعكرمة، اللذين تقطنهما غالبية من أبناء "الطائفة العلوية".

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