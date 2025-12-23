قائد الجيش اللبناني: نقترب من إنهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

18 حجم الخط

لبنان، أعلن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف أن المؤسسة العسكرية باتت بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، مؤكدًا أن هذه المرحلة شهدت تقدمًا ملموسًا على مستوى الانتشار والتنفيذ الميداني وفق ما هو مخطط له.

قائد الجيش اللبناني: ملتزمون بحفظ الأمن والاستقرار بأراضينا

وأوضح قائد الجيش اللبناني أن الخطة تأتي في إطار تعزيز سلطة الدولة وبسط الأمن، مشددًا على أن الجيش يعمل وفق مهامه الدستورية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية السلم الأهلي.

قائد الجيش اللبناني: خطة حصر السلاح تنفذ على مراحل متدرجة

وأشار العماد رودولف إلى أن خطة حصر السلاح تنفذ على مراحل متدرجة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق والواقع الأمني، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ركزت على إجراءات تنظيمية وميدانية أساسية تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة أكثر شمولًا.

وأكد قائد الجيش أهمية توافر الغطاء السياسي والتعاون المجتمعي لإنجاح الخطة بالكامل، موضحًا أن دور الجيش لا ينفصل عن دور الدولة ومؤسساتها في ترسيخ هيبتها وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

واختتم العماد رودولف تصريحاته بالتأكيد على أن الجيش اللبناني سيواصل أداء واجبه الوطني بمسؤولية عالية، داعيًا المواطنين إلى الثقة بالمؤسسة العسكرية ودعم جهودها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مسئولين لبنانيين أن الجيش وافق على توثيق جهوده لنزع سلاح حزب الله، في خطوة تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل.

وجاء هذا الاتفاق عقب محادثات عقدت في باريس بين قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ومبعوثين دوليين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، في إطار مساع تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لنزع سلاح الحزب.

