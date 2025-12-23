بالأسماء، 9 مفقودين ما زالوا تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار

18 حجم الخط

تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار، بعد إنقاذ 8 مصابين من أسفل ركام العقار.

وجاءت أسماء المفقودين كالتالي: ليلة إسماعيل ربة منزل، وأبناؤها محمد، وطارق، وأدهم، وطفلة تدعى ليلى تبلغ من العمر 3 سنوات، بالإضافة إلى سليمان أبو دنيا ونجله، وعواطف سليمان، طفلة.

انتشال مصاب جديد من أسفل عقار إمبابة المنهارة



وارتفع عدد مصابي حادث انهيار العقار المكون من خمسة طوابق في منطقة إمبابة إلى 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين آخرين مستمرة.

استخراج 7 مصابين من انهيار عقار إمبابة

وفي وقت سابق، نجحت قوات الحماية المدنية في استخراج 7 مصابين، من أسفل موقع انهيار عقار بمنطقة إمبابة، بينهم 3 سيدات و4 رجال، وجار البحث عن 8 آخرين متوقع تواجدهم أسفل الأنقاض، حيث إن العقار كان يضم 7 أسر.

وكشف أحد شهود العيان أن سكان العقار كانوا يشكون من تصدعات واضحة في الجدران والأسقف، وتقدموا بشكاوى سابقة للحي بشأن حالة العقار، لكن الإجراءات لم تستكمل.

أقوال أحد شهود العيان في الحادث

وأفاد أحد شهود العيان على حادث انهيار عقار إمبابة المكون من 5 طوابق، أن ما يقرب من 15 شخصا كانوا داخل عقار إمبابة المنهار، وتم إنقاذ 6 مصابين فقط، ويتم البحث عن باقي سكان العقار تحت الأنقاض الآن بواسطة رجال الإنقاذ البري.

قرار بإخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة

أصدرت الجهات المختصة، قرارا بإخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار في منطقة إمبابة بالجيزة، حرصا على سلامة السكان، ومنع أي حوادث إضافية نتيجة الانهيار، كما تم فصل المرافق الحيوية من غاز وكهرباء المنطقة المحيطة بالعقار.

وأمرت نيابة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية لكشف ملابسات وأسباب انهيار جزئي في العقار المكون من 5 طوابق في إمبابة، لفحصه والوقوف على مسببات الانهيار، وفحص العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع انهيار عقار إمبابة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات.

استخراج مصابين من أسفل عقار إمبابة المنهار

وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج مصاب من تحت أنقاض العقار المكون من 5 طوابق في منطقة إمبابة، ويعاني المصاب من كدمات في اليد والقدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تم انتشال مسنة على كرسي متحرك من تحت أنقاض العقار المنهار في إمبابة.

رفع ركام عقار مكون من 5 طوابق بإمبابة

ويواصل فريق من الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية في الجيزة، رفع ركام العقار الذي انهار بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحثا عن وجود ضحايا من عدمه.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المكان، حيث قامت قوات البحث الجنائي بفرض كردون أمني بمحيط الحادث؛ لتأمين المواطنين.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ للتعامل مع الواقعة، فيما يجري حاليًا الوقوف على أسباب الانهيار والتأكد من وجود أي إصابات أو خسائر بشرية محتملة.

تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

