الأمم المتحدة: 104 قتلى مدنيين بهجمات لمسيرات في كردفان منذ 4 ديسمبر

18 حجم الخط

السودان، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 104 مدنيين لقوا حتفهم جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة في ولاية كردفان، منذ 4 ديسمبر الجاري، في واحدة من أعنف موجات الاستهداف التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

هجمات متكررة تودي بحياة مدنيين وتخلّف إصابات واسعة في السودان

وأوضح المكتب الأممي أن الهجمات لم تقتصر على القتلى فقط، بل أسفرت أيضًا عن إصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير منازل ومرافق مدنية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها سكان ولاية كردفان.

قلق أممي بالغ من تصاعد استخدام المسيّرات في كردفان

وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في مناطق مأهولة بالسكان، محذرًا من أن هذا النمط من الهجمات يزيد من مخاطر الاستهداف العشوائي ويقوّض حماية المدنيين.

دعوات لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين في السودان

وشدد المكتب على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مطالبًا جميع الأطراف باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، وضمان عدم استهداف المناطق السكنية أو البنية التحتية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

أوضاع إنسانية متدهورة في كردفان وتحذير من تفاقم الأزمة

وأشار التقرير إلى أن استمرار هذه الهجمات ينذر بـتفاقم الأزمة الإنسانية في كردفان، في ظل نقص الخدمات الأساسية وصعوبة وصول المساعدات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الإنسانية ودعم حماية السكان المتضررين بكردفان.

وذكرت تقارير إعلامية الأحد الماضي، أن طائرات مسيرة تابعة لمليشيا الدعم السريع، نفذت قصفا جويا استهدف مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان وأوقع قتلى وجرحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.