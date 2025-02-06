اختتم معهد بحوث الاليكترونيات الدورة التدريبية "أساسيات الميتافيرس: المفاهيم والتطبيقات العملية"، والتي شملت تعريف المتدربين بالمفاهيم الأساسية لتقنية الميتافيرس وتطبيقاتها المتنوعة.

صناعة الألعاب الإلكترونية، ختام دورة معهد بحوث الاليكترونيات في الميتافيرس

وتضمنت الدورة جانبًا عمليًا حيث تم تدريب المشاركين على صناعة الألعاب الإلكترونية باستخدام محرك Unity، بالإضافة إلى التدريب العملي على تقنيات إعادة البناء ثلاثي الأبعاد (3D Reconstruction) لابتكار بيئات رقمية. كما شملت الدورة مقدمة حول تطبيقات الواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المختلط (MR)، بالإضافة إلى تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المستخدمة في إنشاء بيئات الميتافيرس.



استمرت الدورة على مدار أسبوعين، من 27 يناير إلى 5 فبراير، وشارك في تقديم التدريب مجموعة من الأساتذة المتخصصين من معهد بحوث الإلكترونيات، وهم: وداد سلام، رشا المخلصاوي، وأحمد فاروق جعفر، تأتي هذه الدورة ضمن مبادرة المعهد لتوطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

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