ليلى علوي في رسالة لمحمد منير: ربنا يشفيك يا غالي ويطمن قلوبنا عليك

حرصت الفنانة ليلى علوي على الدعاء للفنان محمد منير، بعد انتشار أنباء عن تعرضه لوعكة صحية، حيث نشرت عبر خاصية الاستوري على صفحتها على “فيس بوك” صورة تجمعها بمنير.

وكتبت ليلى علوي: “ربنا يشفيك يا غالي ويطمن قلوبنا عليك وترجع لجمهورك وأهلك ومحبيك بألف سلامة يا كينج”.

الفنان محمد منير في كأس العرب

وكان الفنان محمد منير قد تواجد باستاد لوسيل لحضور مباراة المغرب والأردن التي أقيمت بنهائي بطولة كأس العربعلى ملعب لوسيل في قطر.

محمد منير سفير للجنة الأولمبية المصرية

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد قرر في نوفمبر الماضي اختيار الفنان محمد منير سفيرا للجنة الأولمبية المصرية.

وقلد المهندس ياسر إدريس الفنان محمد منير القلادة الأولمبية وسط أجواء رائعة، وشهدت اللحظات التي سبقت تقليد منير قلادة العظماء الأولمبية تبادله أطراف الحديث مع المهندس ياسر إدريس عن ارتباطه بحب الرياضة منذ الصغر وإيمانه بأنها رسالة عظيمة مشددا على أنها قوة ناعمة فى نشر مفاهيم الحب والجمال والسلام كما أن أساطيرها وفرسانها ونجومها يحملون الصفات الإرادية مثل التحدى والإصرار والنجاح.

وأعرب الكينج محمد منير عن سعادته باختياره سفيرا للجنة الأولمبية بما تحمله من تاريخ عريق موجها الشكر إلى المهندس ياسر إدريس على ثقته فى شخصه واختياره سفيرا للحركة الأولمبية المصرية وحصوله على القلادة الأولمبية.

وتابع محمد منير قائلا: الرياضة رسالة عظيمة ونبيلة، وأتمنى أن أساهم فى تعزيز مفاهيمها ومصطلحاتها الراقية، ونشرها من خلال دوري كسفير للحركة الأولمبية.

