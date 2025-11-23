أغنية "كلام فرسان" لمحمد منير وويجز تحقق مليوني مشاهدة في أقل من أسبوع

18 حجم الخط

حققت أغنية “كلام فرسان” للمطرب محمد منير وويجز، ما يقرب من مليوني مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في أقل من أسبوع من طرحها.

واحتفل ويجز والكينج بنجاح الأغنية، حيث اجتمع الثنائي داخل منزل الثاني بمنطقة الشيخ زايد، وبصبحتهما عدد من الأصدقاء للاحتفال بنجاح الأغنية عبر المنصات المختلفة

وطرح مغني الراب ويجز دويتو جديدا مع الفنان محمد منير يحمل اسم “كلام فرسان”، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية المختلفة.



ويعد هذا التعاون هو الأول بين النجمين، بعد فترة من العمل على هذا المشروع الفني الذي انتظره الجمهور لعدة أسابيع.

حرص ويجزعلى تهنئة النجم محمد منير بمناسبة عيد ميلاده، موجهًا له رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشر ويجز صورة تجمعه بمحمد منير، عبر خاصية «الأستوري»، وكتب معلقًا: «ببعت لك أحلى تهنئة عشان عيد ميلادك يا كينج، حققت حلم الأحلام لما عملت أغنية معاك، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة، مصر كلها بتعشقك».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.