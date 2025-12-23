ضبط 21 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بكفر الدوار

18 حجم الخط

تواصل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، جهودها المكثفة لضبط الأسواق ومنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تشكيل لجنة من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بكفر الدوار، بالاشتراك مع لجنة من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة، للمرور على أماكن تداول الأغذية،تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.

ضبط 2100 كرتونة خضراوات مجمدة

حيث نجحت الحملة التموينية بمركز كفر الدوار من ضبط 2100 كرتونة خضراوات مجمدة، بإجمالي وزن 21 طنًا، داخل إحدى ثلاجات حفظ وتخزين وتجميد الخضروات، غير مدون عليها أي بيانات تعريفية خاصة بالمنتج، ولا تواريخ إنتاج أو صلاحية، ومجهولة المصدر، تحرير محضرين جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، ومحضر آخر جنحة صحية لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية.

ضبط عدد من الأكياس المعبأة بخبز سوري

وفى حملة تموينية أخرى بدائرة مركز بدر – التحرير الجنوبي، تم ضبط عدد من الأكياس المعبأة بخبز سوري وكريب داخل أحد محال السوبر ماركت، لعدم وجود أي بيانات ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف بجميع المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، تحقيقًا للانضباط داخل الأسواق، وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

