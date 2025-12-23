النيابة تنتقل لموقع انهيار عقار مكون من 5 طوابق بإمبابة

18 حجم الخط

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات.

يواصل فريق من الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية في الجيزة، رفع ركام عقار مكون من 5 طوابق انهار بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحثا عن وجود ضحايا من عدمه.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المكان حيث قامت قوات البحث الجنائي بفرض كردوان امني بمحيط الحادث، لتأمين المواطنين.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ للتعامل مع الواقعة، فيما يجري حاليًا الوقوف على أسباب الانهيار والتأكد من وجود أي إصابات أو خسائر بشرية محتملة.

تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.