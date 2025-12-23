الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتقل لموقع انهيار عقار مكون من 5 طوابق بإمبابة

انهيار عقار امبابة
انهيار عقار امبابة
18 حجم الخط

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات. 

يواصل فريق من الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية في الجيزة، رفع ركام عقار مكون من 5 طوابق انهار بدائرة قسم شرطة  إمبابة، بحثا عن وجود ضحايا من عدمه.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المكان حيث قامت قوات البحث الجنائي بفرض كردوان امني بمحيط الحادث،  لتأمين المواطنين.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ للتعامل مع الواقعة، فيما يجري حاليًا الوقوف على أسباب الانهيار والتأكد من وجود أي إصابات أو خسائر بشرية محتملة.

تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة الدفاع المدني الحماية المدنية في الجيزة انهيار عقار مكون من 5 طوابق قسم شرطة إمبابة شرطة امبابة رجال الإنقاذ

