أسماء الحسيني: الوضع الإنساني في السودان كارثي ويستوجب هدنة عاجلة ومسارًا سياسيًا

18 حجم الخط

قالت الدكتورة أسماء الحسيني، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير صحيفة الأهرام المتخصصة في الشؤون الأفريقية والعربية، إن الوضع الإنساني في السودان أصبح «كارثيًا بكل المقاييس وعلى جميع الأصعدة»، في ظل التصعيد العسكري المستمر وزيادة أعداد النازحين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في الفاشر وكردفان.

وأوضحت الحسيني، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن المعارك الضارية بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وما يصاحبها من مجازر وفظائع، فاقمت من حجم الأزمة الإنسانية، لافتة إلى أن ميليشيا الدعم السريع تسعى إلى التمدد بعد سيطرتها على دارفور، في محاولة للسيطرة على إقليم كردفان، إلى جانب وقائع خطيرة تجري على أرض الواقع.

تمزيق وحدة السودان

وأكدت الحسيني أن هناك إجراءات تُتخذ حاليًا تُسهم في إرساء أسس جديدة لتمزيق وحدة الشعب السوداني، من خلال منع كل طرف للمناطق الخاضعة لسيطرته من التعامل مع المناطق التي يسيطر عليها الطرف الآخر، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان.

وأشارت إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حتى الآن حول أعداد الضحايا، موضحة أن آخر التقديرات كانت تشير إلى سقوط نحو 150 ألف قتيل قبل وقوع المذابح الأخيرة، لدرجة أن الجثث أصبحت تُرصد عبر صور الأقمار الصناعية، مؤكدة وجود محاولات دولية جادة لتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، لأن غياب المحاسبة يؤدي إلى تكرارها وتزايدها.

دارفور وجرائم الإبادة

وأضافت أن إقليم دارفور يعاني منذ عام 2003 وما بعده من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة السودانية، ويجعل الوصول إلى حل شامل أكثر صعوبة في ظل هذه المعطيات.

وفي هذا السياق، أشارت الحسيني إلى أهمية المبادرة الرباعية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والإمارات، والهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية قبل نهاية العام، باعتبارها خطوة أولى نحو إنهاء الحرب التي شقت الصف السوداني، وتسببت في نزوح الملايين من منازلهم، ومعاناتهم من نقص الغذاء والخدمات الأساسية، ما يستدعي تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

دعوة للإسراع بالهدنة

وشددت الحسيني على أن الظروف الراهنة في السودان تستوجب الإسراع في تنفيذ هدنة إنسانية عاجلة، إلى جانب إطلاق مسار سياسي شامل للأزمة، مؤكدة أن مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب أثبت صعوبة حسمها عسكريًا.

ودعت في ختام تصريحاتها جميع القوى الدولية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة «إيجاد»، والمجتمع الدولي، إلى تكثيف الجهود من أجل إنهاء الحرب وإنقاذ السودان، قبل أن تمتد تداعياتها إلى دول الجوار وتهدد استقرار الإقليم بأكمله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.