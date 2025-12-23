كاراجر: إيزاك يمنع محمد صلاح من مغادرة ليفربول في الميركاتو الشتوي

18 حجم الخط

أكد جيمي كاراجر مدافع نادي ليفربول الإنجليزي الأسبق، أن رحيل الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، المرتقب في يناير المقبل أصبح الآن غير وارد.

وجاء ذلك بحجة أن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول، لم تترك الجهاز الفني بقيادة أرني سلوت، سوى هامش ضئيل للمناورة في الهجوم.

إصابة إيزاك المروعة أمام توتنهام

وفاز ليفربول على توتنهام 2-1 في آخر مباراة لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النتيجة طغت عليها صورة لاعبهم السويدي الأغلى في التاريخ وهو يغادر الملعب وهو يعرج من الألم.

وجاء في بيان النادي: "خضع ألكسندر إيزاك لعملية جراحية ناجحة لإصابة تعرض لها السبت الماضي، حيث أصيب مهاجم ليفربول في صدام أثناء تسجيله الهدف الأول ضد توتنهام هوتسبير، واضطر إلى الخروج من الملعب".

وأضاف البيان: "بعد التشخيص، أجريت له اليوم عملية جراحية في الكاحل الذي تعرض لكسر في الشظية. سيواصل إيزاك الآن إعادة تأهيله، دون تحديد موعد لعودته".

كاراجر مقتنع ببقاء صلاح مع ليفربول

وبالنظر إلى الإصابة، فإن المدافع السابق للريدز جيمي كاراجر مقتنع الآن بأن محمد صلاح سيبقى في أنفيلد حتى يناير المقبل، على الرغم من الشائعات المستمرة عن ارتباطه بأندية سعودية.

وقد اتهم المهاجم المصري مؤخرًا النادي بـ"التخلي عنه" بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، ما أدى إلى تزايد التكهنات حول مستقبله، ومع ذلك، يعتقد كاراجير أن الظروف الحالية تفرض الاستمرارية.

كاراجر يتراجع عن تصريحاته ضد محمد صلاح

قال كاراجر، في برنامج "مونداي نايت فوتبول" على قناة سكاي سبورتس: "أعتقد الآن أن محمد صلاح سيبقى في النادي".

وأقر كاراجر بأن ليفربول قد يبحث عن تعزيز قوته الهجومية، حيث تربطه التقارير بجناح بورنموث أنطوان سيمينيو، مع احتمالية عودة هارفي إليوت.

