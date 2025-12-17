5 ألقاب تزين مسيرة الكاميرون في أمم أفريقيا عبر التاريخ

18 حجم الخط

يستعد منتخب الكاميرون للمشاركة رقم 22 في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب الكاميرون في مجموعة نارية رفقة كوت ديفوار والجابون وموزمبيق بأمم أفريقيا بالمغرب.

ومنذ ظهور الكاميرون الأول في بطولة أمم أفريقيا عام 1970، نسج الأسود غير المروضة تاريخا كبيرا، تخللته تتويجات مدوية.

وجاءت مسيرته في كأس الأمم الأفريقية على النحو التالي:

– 1984، 1988، 2000، 2002، 2017: البطل

– 1986، 2008: الوصيف

– 1972، 2021: المركز الثالث

– 1992: المركز الرابع

– 1998، 2004، 2010: ربع النهائي

– 2019، 2023: دور الـ16

– 1970، 1982، 1990، 1994، 2015: دور المجموعات



ويبقي الكاميرون بفضل خمسة ألقاب قارية في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا في أفريقيا بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 18 يناير 2026، في دولة المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

