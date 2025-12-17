الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

5 ألقاب تزين مسيرة الكاميرون في أمم أفريقيا عبر التاريخ

الكاميرون
الكاميرون
18 حجم الخط

يستعد منتخب الكاميرون للمشاركة رقم 22  في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب الكاميرون في مجموعة نارية رفقة كوت ديفوار والجابون وموزمبيق بأمم أفريقيا بالمغرب.

ومنذ ظهور الكاميرون الأول في بطولة أمم أفريقيا عام 1970، نسج الأسود غير المروضة تاريخا كبيرا، تخللته تتويجات مدوية.

وجاءت مسيرته في كأس الأمم الأفريقية على النحو التالي:

– 1984، 1988، 2000، 2002، 2017: البطل

– 1986، 2008: الوصيف

– 1972، 2021: المركز الثالث

– 1992: المركز الرابع 

– 1998، 2004، 2010: ربع النهائي

– 2019، 2023: دور الـ16

– 1970، 1982، 1990، 1994، 2015: دور المجموعات
 

ويبقي الكاميرون بفضل خمسة ألقاب قارية في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا في أفريقيا بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب. 

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 18 يناير 2026، في دولة المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025
 

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب الكاميرون كاس الأمم الإفريقية كوت ديفوار الجابون

مواد متعلقة

150 قناة حول العالم تنقل أمم أفريقيا 2025

اليوم، منتخب مصر يغادر القاهرة إلى المغرب استعدادا لانطلاق أمم إفريقيا 2025

"ذا صن" تفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الكاميرون من المشاركة بأمم أفريقيا

استبعاد أونانا وأبو بكر من قائمة منتخب الكاميرون لكأس أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

أنتوا ما بتحترموش حد؟! انفعال عجوز صعيدي على فتاة في المترو يثير الجدل (فيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

حريق مأساوي ينهي حياة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم «اللي بالي بالك» (فيديو)

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكك الحديدية تدفع بمهندسين لمعاينة موقع خروج قطار عن القضبان بالحامول في المنوفية (فيديو)

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads