فعاليات توعوية وثقافية للمكتبة المتنقلة بزاوية غزال بدمنهور

نظمت المكتبة المتنقلة بدمنهور، التابعة لمكتبة مصر العامة، فعالية توعوية ثقافية وترفيهية، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة ومكتبة الطفل والشباب بزاوية غزال، وذلك بمدرسة مجمعة زاوية غزال الابتدائية.

تأتي الفعالية تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء، وضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية.

أهمية برّ الوالدين ومكانتهما في بناء شخصية سوية

وتضمنت الفعاليات محاضرة توعوية بعنوان "حق الوالدين"، تناولت أهمية برّ الوالدين ومكانتهما في بناء شخصية سوية قائمة على الاحترام والمسؤولية، كما شملت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية للأطفال، منها ورشًا للرسم والتلوين، وأعمالًا فنية بالكانسون، وأشغالًا يدوية بالفوم، ورسمًا على الوجه، إلى جانب ورشة حكي داخل أتوبيس المكتبة المتنقلة، وقصة موسيقية حركية، ومسرح عرائس، فضلًا عن مناقشة كتاب "عجائب الدنيا السبعة"، في أجواء تفاعلية هدفت إلى تنمية الإبداع وتعزيز حب القراءة والمعرفة.

دعم المبادرات الوطنية الهادفة

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على الدور التنويري الذي تقوم به المؤسسات الثقافية والمكتبات العامة في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

المكتبة المتنقلة المركز الثالث

كانت اشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالإنجاز المتميز الذي حققته مكتبة مصر العامة بدمنهور بحصولها على المركز الثالث في مسابقة "مكتبة العام المتنقلة 2025"، تقديرًا لدورها الريادي في نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن هذا النجاح يُعد انعكاسًا مباشرًا للجهود المخلصة التي تبذلها المكتبة في دعم الحركة الثقافية بالمحافظة، وجاء هذا التتويج خلال مشاركة المكتبة في اللقاء الدوري الثاني عشر لمديري مكتبات مصر العامة، الذي استضافته مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الماضي، تحت شعار "مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة، ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المبذولة للمكتبة في تفعيل الدور الثقافي والتنويري، من خلال الأنشطة المتنوعة والمبادرات المبتكرة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتُسهم في ترسيخ قيم القراءة والتعلم والإبداع داخل المجتمع البحراوي.

