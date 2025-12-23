الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
مدبولي يستفسر من سيدة عن مستوى الخدمة الطبية بمركز طب أسرة "الفهميين" بالجيزة (صور)

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء تفقده مركز طب الأسرة بقرية الفهميين، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التابعة لمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، على إجراء حوارات مع المواطنين المترددين على المركز حول الخدمات المقدمة؛ للوقوف على انتظام سير العمل، وكذلك مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، والاطمئنان على مستوى رضاهم.

وخلال حواره مع إحدى السيدات المترددات على مركز طب الأسرة بصحبة طفليها، أنصت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حديثها حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ومدى توافر الأدوية، وسهولة إجراءات الكشف والمتابعة؛ حيث أعربت السيدة عن تقديرها لمستوى الخدمة المتميز وحُسن تعامل الأطقم الطبية واستمرار العمل بانتظام داخل المركز.

وخلال حواره معها، استفسر الدكتور مصطفى مدبولي من السيدة عن سبب تواجدها بالمركز اليوم، فأوضحت أنها جاءت لاستكمال تطعيمات ابنها الصغير، وردًا على سؤاله إذا كانت قد تلقت رسالة بمواعيد التطعيمات، أكدت السيدة أنها بالفعل تسلمت رسالة بتلك المواعيد، وحرصت على الالتزام بها.

وقبل أن يغادر مقر المركز، أكد رئيس الوزراء أهمية الإنصات الجيد والمستمر لآراء المواطنين وملاحظاتهم داخل المنشآت الصحية والتعامل الفوري معها، وذلك في إطار السعي لتحسين مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين لتحقيق رضاهم الكامل.
 

