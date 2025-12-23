قافلة الرمد بشبراخيت تحيل 79 مريضًا لإجراء عمليات لهم بالمستشفيات

18 حجم الخط

شهدت قافلة الرمد التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري بقرية أبو السحما بمركز شبراخيت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم خلال اليوم الأول توقيع الكشف الطبي على 695 حالة وصرف العلاج اللازم بالمجان، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ودعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات الصحية والقوافل العلاجية المجانية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

تستمر القافلة الطبية المجانية في اليوم الثاني

كما تم تحديد 79 حالة تحتاج إلى تدخلات جراحية، سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من إجراءات البحث الاجتماعي، بالإضافة إلى 340 حالة تحتاج إلى نظارات طبية، على أن يتم تسليمها خلال 15 يومًا.

وتستمر القافلة الطبية المجانية في اليوم الثاني لتقديم خدمات طبية شاملة بعدد من التخصصات، تشمل الباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، مع توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

قافلة تخصصات متكاملة بالوحدة الصحية بقرية الجنبيهي

جدير بالذكر أن برنامج القوافل يشمل تنفيذ قافلة تخصصات متكاملة بالوحدة الصحية بقرية الجنبيهي بمركز حوش عيسى يوم الأربعاء الموافق 12/24، تضم تخصصات: الباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، يعقبها تنظيم قافلة رمد متكاملة يوم الخميس الموافق 12/25.

وتستهدف هذه القوافل توقيع الكشف الطبي على نحو 5 آلاف مواطن من أهالي القرى المستهدفة والقرى المجاورة، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمة صحية متميزة من خلال الأطقم الطبية المتخصصة، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، وكافة الأدوية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.