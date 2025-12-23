التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق سيارة أعلى كوبري العباسية

18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة الوايلي حول حريق نشب داخل سيارة أجرة «تاكسي» أعلى كوبري العباسية، أن ماسًا كهربائيًا في البطارية وراء اندلاع النيران.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.



البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد باشتعال النيران في سيارة أجرة أعلى كوبري عباس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين اشتعال السيارة بالكامل وتفحمها.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق

أنواع الحرائق وكيفية التعامل مع كل نوع



الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوي، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوي على الماء مثل الرغاوي على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب في صعق الشخص المستعمل للطفاية.



كيفية تفادي الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي



قراءة تعليمات التشغيل لكل جهاز قبل الاستخدام.

فصل التيار الكهربائي أثناء تنظيف الجدران أو الأرضيات.

إجراء صيانة دورية للأسلاك والأجهزة.

التأكد من أن الأسلاك تمر داخل أنابيب عازلة وآمنة.

عدم تشغيل أي جهاز كهربائي في حالة الاشتباه بتسرب غاز.

تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد أو تركها تعمل أثناء النوم.

