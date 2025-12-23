انفجار ضخم يهز جامعة يابانية ويخلف إصابات

18 حجم الخط

هز انفجار ضخم يُعتقد أنه ناجم عن مادة كيميائية صباح اليوم الثلاثاء جامعة ناجويا في منطقة تشيكوسا التابعة لمحافظة آيتشي اليابانية أثناء عمليات تنظيف.

لا تتوفر معلومات حول العدد الدقيق للمصابين أو حالتهم الصحية

وتلقى قسم الإطفاء بلاغا بحدوث الانفجار، وأفادت وكالة كيودو نقلا عن بيانات الشرطة، بأن الحادث أسفر عن إصابات بين عدد من الأشخاص.

ولا تزال أسباب الانفجار غير محددة، كما لا تتوفر معلومات حول العدد الدقيق للمصابين أو حالتهم الصحية.

زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب شمال اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي

جدير بالذكر أن زلزال متوسط القوة ضرب منطقة شمال شرق اليابان الجمعة الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من زلزال ضرب نفس المنطقة ولكن بقوة أكبر.

ووفق بيانات رسمية، فإن قوة الزلزال الجديد بلغت نحو 6.5 درجة على مقياس ريختر، وقد وقع في تمام الساعة 02:44 بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على بعد 130 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوجى بمحافظة إيوات.

لا يُتوقع حدوث أضرار ناجمة عن التسونامي

من جانبه، حذر مكتب الأرصاد الجوية الياباني من احتمال حدوث موجات "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد بعد الزلزال، وأن هذه الموجات التسونامية، قد تضرب محافظات هوكايدو وإيوات ومياجي، غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أفادت بأنه لا يُتوقع حدوث أضرار ناجمة عن التسونامي بعد الزلزال الأخير.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة نفسها شهدت زلزالًا منذ أيام بلغت قوته 7.5 على مقياس ريختر، وتسبب فى موجات تسونامي، وهو الأمر الذي دفع الجهات المختصة في اليابان، إلى إصدار تحذيرات من تسونامي جديد.

