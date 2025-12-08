زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب شمال شرق اليابان

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن منطقة شمال شرق اليابان، القريبة من محافظة أوموري تعرضت لزلزال قوي بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان

وتأتي هذه الهزة الأرضية العنيفة لتذكر بالنشاط الزلزالي المستمر في المنطقة الواقعة ضمن حزام النار، وعلى الرغم من أن بعض التقارير أشارت إلى زلزال بقوة مماثلة ضرب محافظة مياجي المجاورة، فإن هذا الحدث يؤكد على تعرض هذا الجزء من اليابان لمثل هذه الكوارث الطبيعية.

واهتزت المباني بقوة في محافظة أوموري والمناطق الساحلية المحيطة، وتم الإحساس بالهزات في مناطق أبعد، بما في ذلك العاصمة طوكيو. وفي أعقاب الزلزال، كان القلق الأكبر من احتمالية وقوع موجات تسونامي، حيث تُعتبر المناطق الساحلية في أوموري والمحافظات المجاورة شديدة التأثر بمثل هذه الموجات المدمرة. وعلى الفور، أصدرت السلطات اليابانية تحذيرات بشأن احتمال تشكّل تسونامي، داعية السكان في المناطق المعرضة للخطر إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى مناطق مرتفعة.

فرق الطوارئ تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال

وبدأت فرق الطوارئ والإنقاذ تقييم الأضرار المحتملة، والتي تشمل انهيارات أرضية، وأضرارًا في البنية التحتية، وتعطيلًا لخدمات النقل والكهرباء.

وتُعد اليابان واحدة من أكثر الدول استعدادًا للزلازل، حيث تطبق معايير بناء صارمة، ولكن حجم وقوة هذا الزلزال يفرضان ضغطًا كبيرًا على قدرة الاستجابة في المنطقة. ويظل التركيز منصبًا على التأكد من سلامة السكان، وتقديم المساعدة الطارئة للمتضررين، ومتابعة أي توابع محتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.