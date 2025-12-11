اليابان وأمريكا تجريان مناورات عسكرية بمشاركة قاذفتين من طراز بي-52

18 حجم الخط

أجرت واشنطن وطوكيو مناورات عسكرية شاركت فيها قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "بي-52"،.

وحسبما أفادت هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في بيان اليوم الخميس، فقد جرت المناورات فوق بحر اليابان، حيث نشرت اليابان 3 طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" و3 مقاتلات من طراز "إف-15".

جاهزية قوات الدفاع الذاتي اليابانية

وأكدت اليابان والولايات المتحدة، في البيان، "عزمهما الراسخ على منع أي محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة"، كما أكدتا "جاهزية قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية".

وأشارت طوكيو إلى أن المناورات جرت "في ظل تفاقم الوضع الأمني" في المناطق المحيطة باليابان.

وذكرت وكالة "رويترز" أن تحليق القاذفتين الاستراتيجيتين الأمريكيتين برفقة المقاتلات اليابانية أصبح أول استعراض عسكري أمريكي منذ بدء الصين مناوراتها العسكرية في المنطقة الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاستعراض عقب تحليق مشترك لقاذفات استراتيجية صينية وروسية في بحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تدريب منفصل لحاملة طائرات صينية، ما دفع اليابان إلى إرسال طائرات مقاتلة قالت طوكيو إنها استُهدفت بواسطة أشعة الرادار.

ورفضت الصين اتهام طوكيو، مشيرة إلى أن المقاتلات اليابانية التي حلقت بالقرب من حاملة الطائرات قد عرضت عملياتها الجوية جنوب اليابان للخطر.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنها أرسلت طائرات لمراقبة القوات الجوية الروسية والصينية التي تسير دوريات مشتركة حول اليابان، وسط تصاعد التوتر بين طوكيو وبكين.

وأضافت الوزارة، أن "قاذفتين استراتيجيتين روسيتين (تو-95) ذات قدرة نووية حلقتا من بحر اليابان باتجاه بحر الصين الشرقي للالتقاء مع قاذفتين صينيتين (إتش-6)، وقامتا برحلة مشتركة لمسافات طويلة في المحيط الهادي"، وفق وكالة "رويترز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.