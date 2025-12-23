الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

تجديد حبس 11 شخصا بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

متهمين بالتسول، فيتو
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا متهمين باستخدام الأطفال في التسول واستجداء المارة والنشل بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال، 7 منهم لهم معلومات جنائية، و3 سيدات، لسيدتين منهما معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 16 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع، وأقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية

ما هي عقوبة  مرتكبي جريمة التسول؟ 
- يعاقب كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه

- يعاقب بالسجن المؤبد وقد تصل العقوبة للإعدام كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره  ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

