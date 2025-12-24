ملفات على أجندة اجتماع حقوق الإنسان بالشيوخ بحضور وزير الخارجية

18 حجم الخط

يشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، غدًا الخميس.

تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع وزير الخارجية

يتناول اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، مع وزير الخارجية، خطة الدولة المصرية ونهجها في تطوير ملف حقوق الإنسان.

جهود مصر في دعم حقوق الإنسان

كما يناقش الاجتماع، رؤية العالم لجهود مصر في دعم حقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لـحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن هذه المرحلة تتطلب تفكيرا استراتيجيا ورؤية وطنية عميقة وعملا جادا من أجل التغلب على التحديات التي نواجهها.

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لوضع خطة عمل دور الانعقاد الأول

جاء ذلك خلال رئاسته أول اجتماع للجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، لوضع خطة عمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، في الأسابيع الماضية.

جهود مصر في ملف حقوق الإنسان

وأشار القصبي، إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تضم نخبة من القامات والخبرات المتنوعة القادرة على تقديم الجديد للمواطن المصري في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وفقا لما أقره الدستور في هذا الشأن، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تشكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن فوز الدكتور عبد الهادي القصبي، بمنصب رئيس اللجنة، والنائبين محمد صلاح المعداوي، وهبة شاروبيم، وكيلين، وأميرة صابر، أمينًا للسر.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

يشار إلى أنه رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، دون تحديد موعد الجلسة المقبلة.

جاء ذلك، بعد موافقة المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية وذلك بشكل نهائى، عقب مناقشة الأعضاء، تقرير لجنة الشباب والرياضة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.