الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

إعلام الشيوخ تناقش اليوم رؤية الهيئة الوطنية للإعلام للتطوير

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو
18 حجم الخط

تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد عمران، سياسة الهيئة الوطنية للإعلام ورؤيتها للتطوير، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

 

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

 

تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

فيما تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، اجتماعا اليوم، لمواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف التعديل بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وتضمن التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استهلاك التيار الكهربائي الاستيلاء على التيار الكهربائي الهيئة الوطنية للاعلام التيار الكهرباء الثقافة والاعلام اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ دور الإنعقاد العادي الأول لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

مواد متعلقة

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

استقبال رئيس البرلمان العربي في مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

بينهم أب ونجله، صراخ وعويل أسر الضحايا تزلزل موقع حريق سوق الخواجات في المنصورة (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نيوكاسل وتوتنهام في الشوط الأول

انخفاض مستمر في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

نيران تتساقط من السماء، اللقطات الأولى لحريق سوق الخواجات في المنصورة (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

من جنيه واحد للكيلو إلى "شمع أحمر"، رحلة سقوط محل دواجن بالجيزة أثار دهشة المصريين (صور)

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads