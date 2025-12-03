إعلام الشيوخ تناقش اليوم رؤية الهيئة الوطنية للإعلام للتطوير

18 حجم الخط

تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد عمران، سياسة الهيئة الوطنية للإعلام ورؤيتها للتطوير، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

فيما تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، اجتماعا اليوم، لمواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف التعديل بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وتضمن التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

