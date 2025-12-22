خبير: قصف غزة محاولة لتجميل صورة الحكومة الإسرائيلية قبل المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية، والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن لجوء جيش الاحتلال إلى القصف المدفعي شرقي مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع، تزامنًا مع الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يأتي رغم علمه بأن هذه المرحلة باتت إجبارية، بعد أن أثبتت المقاومة وجودها على الأرض من خلال الوصول إلى جثامين القتلى الإسرائيليين، وكذلك أسر أحد عناصر قوات الأمن المركزي الإسرائيلية، إضافة إلى التزام المقاومة الكامل بوقف إطلاق النار.

اتفاق شرم الشيخ تم التصديق عليه فى مجلس الامن وهذا يمنح الاتفاق مظلة دولية

وأكد، في تصريح لـ«فيتو»، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في شرم الشيخ جرى التصديق عليه في مجلس الأمن، وهو ما يمنحه مظلة دولية، وبالتالي فإن كل ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وخروقات للاتفاق لا يعدو كونه محاولة لتبييض وجه الحكومة الإسرائيلية أمام الرأي العام الداخلي، عبر الزعم بتحقيق انتصارات وهمية، وذلك قبل الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، التي من المتوقع أن تبدأ بعد 15 يومًا، في ظل الضغوط الدولية ودور الوسطاء.

الجانب الإسرائيلى يحاول جعل المشهد فى غزة مشابه لما هو موجود فى لبنان

وواصل حديثه قائلًا إن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى جعل المشهد في غزة مشابهًا لما هو قائم في لبنان، بحيث يكون الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب واحد، وهو جانب المقاومة، مع ترك المجال لإسرائيل للقيام بما تشاء من اعتداءات، إلا أن هذا السيناريو لن يحدث، لأن غزة تضم مقاومة فاعلة، وفي ظل ما قدمته من تضحيات كبيرة، فإنها لن تقبل بمثل هذا الأمر.

ويذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم الإثنين، بشن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا شرقي مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

بدوره، أعلن الدفاع المدني بغزة، أمس الأحد، وفاة 18 شخصا في القطاع بسبب انهيار 22 منزلا منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال الدفاع المدني بغزة: نناشد سكان المباني غير الصالحة للسكن إخلاءها والالتزام بتعليمات فرق السلامة.

دخول اتفاق غزة حيّز التنفيذ

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأحد، بأن دولة الاحتلال قتلت 400 فلسطيني منذ دخول اتفاق غزة حيّز التنفيذ في أكتوبر الماضي.



