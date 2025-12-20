السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المبعوث الأمريكي: تمكين هيئة حاكمة في غزة تعمل تحت سلطة غزية موحدة

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي
18 حجم الخط

أعلن مكتب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن ممثلي الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا في ميامي لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، ومناقشة الاستعدادات للمرحلة الثانية. وأوضح البيان أن المرحلة الأولى أسفرت عن تقدم ملموس، شمل توسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، وانسحابات جزئية للقوات، وخفض مستوى الأعمال العدائية.

 

تمكين هيئة حاكمة موحدة في غزة

وفي إطار المرحلة الثانية، شدّد الاجتماع على تمكين هيئة حاكمة في غزة تعمل تحت سلطة غزية موحدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، مؤكّدين أن هذا الترتيب يشكل أساسًا لإدارة المرحلة القادمة من العملية السلمية وإعادة الإعمار في غزة.

وناقش المشاركون أيضًا إجراءات الاندماج الإقليمي، بما يشمل تسهيل التجارة، وتطوير البنية التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد المشتركة. وأكد البيان أن هذه الجهود تعد عناصر أساسية لتعافي غزة واستقرار المنطقة والازدهار على المدى الطويل.

تفعيل مجلس السلام وإدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة

وأشار البيان إلى دعم الإنشاء القريب المدى وتفعيل مجلس السلام، ليعمل كإدارة انتقالية لمتابعة الشؤون المدنية والأمنية وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أهمية ترتيب التسلسل، والتنسيق، والمتابعة الفاعلة بالشراكة مع المؤسسات الغزية المحلية والشركاء الدوليين.

الالتزام الكامل بخطة الرئيس ترامب للسلام 


وجدد المشاركون التزامهم الكامل بخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام المكوّنة من 20 نقطة، داعين جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، وضبط النفس، والتعاون مع ترتيبات المراقبة. وأوضح البيان أن المشاورات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية قدمًا، بهدف تحقيق سلام مستدام واستقرار شامل في غزة والمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المبعوث الأمريكي ويتكوف غزة اعادة اعمار غزة تركيا قطر سلطة غزية موحدة

مواد متعلقة

رئيس المخابرات التركية يبحث مع وفد حماس إجراءات المرحلة الثانية لاتفاق السلام

تناول الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، تركيا تكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة

بتكلفة 112 مليار دولار، خطة أمريكية لإعادة إعمار غزة خلال 10 سنوات

جيش الاحتلال يزعم: نجري تحقيقا في القصف على حي التفاح بمدينة غزة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

هل صيام أول رجب سُنة عن النبي؟ الأزهر للفتوى يجيب(فيديو)

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة تُلامس القلوب بصوت أحمد نعينع في «دولة التلاوة» (فيديو)

حكم زيارة المقابر في أول رجب وآدابها

هل صيام أول رجب سُنة عن النبي؟ الأزهر للفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads