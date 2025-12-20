المبعوث الأمريكي: تمكين هيئة حاكمة في غزة تعمل تحت سلطة غزية موحدة

18 حجم الخط

أعلن مكتب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن ممثلي الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا في ميامي لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، ومناقشة الاستعدادات للمرحلة الثانية. وأوضح البيان أن المرحلة الأولى أسفرت عن تقدم ملموس، شمل توسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، وانسحابات جزئية للقوات، وخفض مستوى الأعمال العدائية.

تمكين هيئة حاكمة موحدة في غزة

وفي إطار المرحلة الثانية، شدّد الاجتماع على تمكين هيئة حاكمة في غزة تعمل تحت سلطة غزية موحدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، مؤكّدين أن هذا الترتيب يشكل أساسًا لإدارة المرحلة القادمة من العملية السلمية وإعادة الإعمار في غزة.

وناقش المشاركون أيضًا إجراءات الاندماج الإقليمي، بما يشمل تسهيل التجارة، وتطوير البنية التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد المشتركة. وأكد البيان أن هذه الجهود تعد عناصر أساسية لتعافي غزة واستقرار المنطقة والازدهار على المدى الطويل.

تفعيل مجلس السلام وإدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة

وأشار البيان إلى دعم الإنشاء القريب المدى وتفعيل مجلس السلام، ليعمل كإدارة انتقالية لمتابعة الشؤون المدنية والأمنية وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أهمية ترتيب التسلسل، والتنسيق، والمتابعة الفاعلة بالشراكة مع المؤسسات الغزية المحلية والشركاء الدوليين.

الالتزام الكامل بخطة الرئيس ترامب للسلام



وجدد المشاركون التزامهم الكامل بخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام المكوّنة من 20 نقطة، داعين جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، وضبط النفس، والتعاون مع ترتيبات المراقبة. وأوضح البيان أن المشاورات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية قدمًا، بهدف تحقيق سلام مستدام واستقرار شامل في غزة والمنطقة.

