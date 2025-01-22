الأربعاء 22 يناير 2025
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أخبار مصر

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن وكبدة وأسماك فاسدة في الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال والمطاعم للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.
 

نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الحملات التفتيشية للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن ومشتقاتهم والتي أسفرت عن ضبط ٦ طن مقطعات لحوم وهياكل دواجن وكبده أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
 

 

وقد ضمت الضبطيات ٢ طن ٤٢٠ كجم مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكرداسة وإمبابة والطالبية بالإضافة إلي ضبط ٢.٥ طن مقطعات ومصنعات لحوم وهياكل دواجن وكبده وأسماك مستوردة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط طن  لحوم مفروم ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحياء المنيرة الغربية والعجوزة والهرم. 
 

كما تمكنت الحملات التمشيطية من ضبط تم ضبط  ١٢٨ لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
 

وأكد المحافظ علي ضرورة التصدي لأي مخالفة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على آمن وسلامة المواطنين. 
 

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ١٥ محضر بالمخالفات ويأتي ذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة بالإضافة إلى قيام إدارة الطب الوقائي بتحصين ١٠ آلاف و٥٠٠ ماشية ضد مرض ( جدري الماشية والضأن ).

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