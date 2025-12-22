أمم إفريقيا، زيمبابوي تتقدم بهدف أمام مصر في الشوط الأول (صور)

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وزيمبايوي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025.

وفي الدقيقة 8 يشهر الحكم بطاقة صفراء من نصيب لاعب منتخب زيمبابوي بسبب التدخل العنيف على تريزيجيه في منتصف الملعب الدفاعي.

وفي الدقيقة 12 كرة عرضية ساقطة متقنة من محمد صلاح من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء وصلت الى إمام عاشور الذي سددها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

هدف زيمبابوي

وفي الدقيقة 20 ينجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، عن طريق برنس دوبي، بعد تمريرة من الجهة اليسرى من إيمانويل جالاي الى داخل منطقة الجزاء استلمها لاعب منتخب زيمبابوي برنس ديوب وسدد كرة أرضية سكنت يمين المرمى.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير

وفي الدقيقة 34 يغادر إمام عاشور الملعب ويدخل مصطفى محمد بديلا له لدعم الجانب الهجومي لمنتخب مصر

وفي الدقيقة 38 عمر مرموش يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدي رائع من حارس منتخب زيمبابوي واشنطن أروبي وتمر الى ركلة ركنية من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 44 بطاقة صفراء يشهر الحكم بطاقة صفراء من نصيب تريزيجيه لاعب منتخب مصر بسبب المطالبة التحايل للحصول على ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 45+1 تمريرة من محمد صلاح الى عمر مرموش على حدود منطقة الجزاء ومن ثم سدد كرة قوية ولكن مرت عالية دون خطورة على المرمى.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

دخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا تشكيل يضم كلا من:



التشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري. وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

بدلاء منتخب مصر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.