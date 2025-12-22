إيهاب هيكل: خريجو كليات أطباء الأسنان مش لاقيين شغل (فيديو)

18 حجم الخط

قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان: إن التوزيع الجغرافي لأطباء الأسنان في مصر سيئ، ولا تتواجد أعداد كافية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لفضائية “المحور”: أن متوسط نسب عدد أطباء الأسنان لعدد السكان في الدول الأجنبية 3.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة.

وأوضح:" تكدس أطباء الأسنان في القاهرة بشكل أكبر أدى إلى تواجد بطالة بين أطباء الأسنان، وهناك أطباء أسنان لا يجدون فرص عمل ".

وأشار نقيب أطباء الأسنان:" إجراءات فتح عيادة طب أسنان صعبة للغاية، وهناك إجراءات صعبة للغاية تحتاج إلى تبسيط.

ولفت إيهاب هيكل: "عدد كبير من خريجي كليات أطباء الأسنان مش لاقيين شغل"، مضيفا:" نطالب بعدد محدد من خريجي كليات طب الأسنان كي يتم استيعابهم في سوق العمل ".

دفعة طب أسنان 2003 تقاضي وزير الصحة بسبب التكليف



كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت تأجيل الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتي طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة، بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية لجلسة 4 يناير المقبل.

المعركة التى شنها أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بان التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.

