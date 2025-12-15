تأجيل دعوى تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج لـ 4 يناير

18 حجم الخط

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتي طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة، بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية لجلسة 4 يناير المقبل.

دفعة طب أسنان 2003 تقاضي وزير الصحة بسبب التكليف

المعركة التى شنها أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بان التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية .

قال عمرو عبدالسلام المحامي الممثل القانوني لـ أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة إن جميع أطباء الاسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب، تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة، استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.

إخلال بالقاعدة القانونية

وأشار عمرو عبدالسلام المحامي الممثل القانوني لـ أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.

وأضاف أن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 الف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الاسنان مما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.

ولفت عمرو عبدالسلام المحامي الممثل القانوني لـ أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة إلى أن القانون مازال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وانهاء تدريبهم ولم يتم تعديل القانون علي النحو الذي يسمح لوزير الصحة ان يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

