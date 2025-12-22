إصابة عناصر من الأمن السوري في هجوم لقوات قسد

18 حجم الخط

قالت وزارة الداخلية السورية في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين: إن قوات قسد المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب أقدمت مساء اليوم على الغدر بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة، ما أدى إلى إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش، بالإضافة إلى العديد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين".

وأفادت وكالة سانا السورية، في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" انتهكت وقف إطلاق النار واستهدفت نقاطا تابعة لقوى الأمن الداخلي شمالي مدينة حلب، ما أسفر عن إصابة عناصر من الدفاع المدني.

اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وقسد في الشيخ مقصود والأشرفية

وذكرت وكالة سانا في تقريرها أن مجموعات "قسد"، استهدفت بـالرشاشات الثقيلة وقذائف الـآر بي جي، والهاون محيط حي الأشرفية والمنطقة الممتدة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون.

فيما أفادت قناة "الإخبارية السورية"، بـإصابة 4 مدنيين ومتطوعين من الدفاع المدني في حصيلة أولية لاستهداف قسد عدة أحياء في مدينة حلب.

وأشارت "سانا" إلى إغلاق طريق غازي عنتاب – حلب من جهة دواري الليرمون وشيحان نتيجة استهداف "قسد" للطريق، ما دفع عشرات العائلات وعمال المصانع إلى مغادرة المنطقة حفاظا على سلامتهم.

إصابات في صفوف قوات الأمن السورية جراء الاشتباكات

ومن جانبها، حملت قوات سوريا الديمقراطية "حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات"، مشيرة إلى أن "فصائل مرتبطة بحكومة دمشق بهجوم على حواجزها شمالي حلب".

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" في بيان، إن "عضوين من قوى الأمن الداخلي في حلب أصيبا بجروح جراء هجوم نفذته فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع في حكومة دمشق على حاجز بالقرب من دوار شيحان"، في ما وصفه المركز بـ"استمرار واضح لنهج التصعيد المنفلت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.