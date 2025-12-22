بهاء أبو شقة لـ"فيتو": ترشحي على رئاسة حزب الوفد محل دراسة

18 حجم الخط

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد الأسبق: إن ترشحه على رئاسة حزب الوفد محل دراسة في الوقت الحالي.

وأضاف أبو شقة لـ"فيتو": سأحسم أمري في الترشح على رئاسة الوفد من عدمه خلال الأسبوع المقبل، قبل فتح باب الترشح لرئاسة الحزب، لافتا إلى أنه لن يترشح على رئاسة الحزب إلا إذا كان هناك مطلب وفدي.

وتابع أبو شقة: إذا رأيت على الساحة من هو محل توافق من الوفديين فليترشح هو، موضحا أن الأمر معلق بالنسبة له على أن يكون هناك مطلب وفدي.

كواليس انتخابات رئاسة حزب الوفد

وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.



انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

