الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تفاصيل اجتماع الهيئة العليا للوفد لبحث إجراءات انتخابات رئاسة الحزب

حزب الوفد
حزب الوفد
18 حجم الخط

أكد حسين منصور عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، المنعقد حاليا يهدف لبحث إجراءات انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأضاف عضو عليا الوفد لـ"فيتو"، أن اجتماع الهيئة العليا لكل الأعضاء مثل الاجتماعات الدورية، لكنه يهدف لبحث الإجراءات الخاصة بالانتخابات من خلال الجمعية العمومية التي ستعقد فى الثلاثين من يناير المقبل بالمقر الرئيسي للحزب.

وتابع منصور: إن الاجتماع يبحث أيضا موعد فتح باب الترشح الذى سيتم فى الثالث من يناير المقبل وتقديم الأوراق وفحصها وفقا للجان المنوطة بالانتخابات.

كواليس انتخابات رئاسة حزب الوفد

وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة انتخابات حزب الوفد الوفد حزب الوفد

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

وزير المالية: نُسدد أكثر مما نقترض ونجحنا في خفض الدين الخارجي 2 مليار دولار

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

الفصل المتحرك، من فكرة عالمية إلى تجربة تُطبق لأول مرة في المنوفية

حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تعقد اجتماعا بحضور وزير الخارجية الخميس المقبل

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. الدكتور أحمد عمر الأزهري نقيب الصحفيين الصوماليين

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads