تشكيل مباراة الشارقة ضد الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الهلال السعودي أمام الشارقة الإماراتي

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: يوسف أكشيشيك، علي البليهي، علي لاجامي.

خط الوسط: جواو كانسيلو، روبن نيفيز، عبدالإله المالكي، ثيو هيرنانديز.

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز، ماركوس ليوناردو.

تشكيل الشارقة ضد الهلال السعودي

ترتيب الهلال السعودي والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويحتل فريق الهلال السعودي المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يحتل فريق الشارقة الإماراتي المركز السابع برصيد 7 نقاط.

