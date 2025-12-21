استكمال برامج التدريب الحرفية وتنظيم مأموريات الرقم القومي بقرى "حياة كريمة" في أسوان

18 حجم الخط

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان إنه جار مواصلة الأنشطة والبرامج التدريبية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف القرى والنجوع.

استكمال المرحلة الثانية للبرامج

وأضافت أنه تم استكمال المرحلة الثانية لسلسلة البرامج والورش التدريبية المتقدمة والتى تستمر على مدار أسبوعين من أجل رفع الكفاءات الفنية وتنمية المهارات الحرفية لدى السيدات والفتيات بمقرات المشاغل الإنتاجية التابعة لفرع المجلس بعدد من القرى والنجوع بمراكز أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

أوضحت هدى مصطفى أن الورش التدريبية تشمل شرح وتعليم أساسيات عدد من الحرف الإنتاجية واليدوية ومنها (الجلد – الخياطة – الخيامية – الخوص – التطريز – مستحضرات التجميل – الكروشيه – التغليف والتعبئة للمنتجات الغذائية) وغيرها من الحرف البيئية التى تساهم فى إتاحة الفرصة للسيدات لإطلاق مشروعات صغيرة تعزز الاستقلال الاقتصادى للمرأة داخل المجتمعات المحلية.

أشارت إلى أن تم تنفيذ ندوات توعوية استهدفت العديد من السيدات ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة، وتضمنت التعريف بأنشطة الفرع، والجوانب القانونية المتعلقة بالحماية من العنف الإلكتروني بجميع أشكاله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.