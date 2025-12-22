زكي طليمات مؤسس معهد التمثيل، بدأ موظفا بحديقة الحيوانات وهذا سر علاقته بالقرود

18 حجم الخط

زكى طليمات، رائد من رواد المسرح، أكاديمى قبل أن يكون ممثلا، هو دوق آرثر في فيلم الناصر صلاح الدين، أنشأ معهدا لتدريس فنون المسرح في مصر وبعض البلاد العربية، وتتلمذت على يديه أجيال من الشبان الذين أصبحوا فيما بعد نجوم المسرح، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1982.

ولد الفنان زكي طليمات عام 1894، وفى صباه فكر فى تكوين أول فريق مسرحى للهواة، فجمع عددا من زملائه، وكانوا من أولاد الذوات ليقدموا المشاهد المسرحية البسيطة، وفى المدرسة حول دروس المطالعة إلى حصص أداء تمثيلى، وعندما كان يدرس البكالوريا مرضت أمه بالتيفود، ومنع من الذهاب الى المدرسة أربعين يوما حتى لا يعدى زملاءه، فاستغل هذه الإجازة الإجبارية فى التمثيل والإخراج فى فرقتى عبد الرحمن رشدي وجورج أبيض، كما انضم إلى جماعة رقى الآداب والتمثيل، ثم جمعية أنصار التمثيل التي أخرج منها فيما بعد ومثل فيها قصة مدينتين لتشارلز ديكنز وشانرتون لدفينى.

موظف بحديقة الحيوانات

بعد تخرجه عمل زكي طليمات موظفا بحديقة الحيوان فترة من الزمن، ومن هنا كان يقول دائما إنه تعلم التمثيل من القرود، وإنهم أصحاب فضل عليه، ثم عمل معاونا بدار الأوبرا الملكية، وسافر إلى فرنسا لدراسة الإخراج المسرحي، وحصل على دبلومة الإلقاء وشهادة الإخراج من المسرح الكوميدي فرانسيز، وعاد ليعمل مديرا للمسرح القومى ومؤسسا لمعهد التمثيل.

في عام 1930 أسس زكي طليمات جمعية "الحمير" لدعم الحركة المسرحية مع عدد من الكتاب والفنانين منهم طه حسين والحكيم والعقاد وأحمد رجب والسيد بدير، وتولى طليمات رئاستها.

ثورة الأزهر ضد طليمات

في عام 1930 أيضا أنشأ زكي طليمات أول معهد حكومي لفن التمثيل العربي، فقامت ثورة الأزهر والأزهريين عليه، وقاد الحملة ضده الشيخ أبو العيون سكرتير الأزهر عام 1931 حتى اضطرت وزارة المعارف إلى غلق المعهد، بدعوى أن قيامه يخالف التقاليد الإسلامية، وأن الدراسة فيه تصرف الشباب عن الإيمان والتقوى، وفي عام 1944 افتتح معهد التمثيل من جديد، وإذا بالأزهر يؤمن برسالة المسرح في التهذيب، فيجعله من ألوان النشاط المدرسي التي يباشرها الطلبة.

زكى طليمات فى شبابه

معارك كثيرة خاضها المخرج الفنان زكى طليمات لمواجهة أزمة المسرح التي أرجعها إلى تحكم صاحب الفرقة الذى يدير فرقته وفق أهوائه وطباعه، وليس للممثل الأجير أى صوت مسموع، ويرى أن زعيم الفرقة هو صاحب المال وممثلها الأول الذي يغتصب أهم الأدوار، سواء كانت له مواهب تؤهله لذلك أم لا، ويدير الفرقة بمزاجه الذى أحيانا يكون مريضا يحب النفاق، ولا يحتمل في فرقته من هو أكثر منه قبولا عند الجمهور، وقد أيد الأديب عباس محمود العقاد زكى طليمات في كل كلمة من كلماته التي أثارت أصحاب الفرق المسرحية ضده، وقام يوسف وهبى بحملة كبيرة ضد طليمات.

الحياة تقوم على التضحيات

من شدة حبه وارتباطه بالمسرح كان زكى طليمات يقول: المسرح عمق معانى الحياة، وأفهمنى الحياة وأفهمنى نفسى، وقد أعطيت المسرح شبابى ووقتى وقوتى، وضحيت من أجله بالكثير، وهو من عمل اسم زكى طليمات وطلعت أنا الكسبان، وأخيرا أوجه كلمة إلى الشباب فأقول لهم: حب فنك وضحى في سبيل فنك، فالحياة لا تقوم إلا على الحب والتضحيات.

وضع المخرج زكى طليمات كتابا بعنوان "مواقف ووجوه" سجل فيه 21 موقفا لـ 21 فنانا وسياسيا تعامل معهم في حياته، وكانت له معهم مواقف لا تنسى، عن هذا الكتاب قال زكى طليمات: أسجل ملامح هذا الجيل ـ جيل طليمات ـ من الشخصيات بدون مبالغة أو كذب أو افتراء، والكتاب ليس سردا لكنه مواقف يحملها الصدق، أكثرها من الذاكرة وليست مكتوبة فقط، عندى خطوط بسيطة مدونة، وعند قراءتها أستحضر كل شيء، وهى لمجموعة شخصيات تكون صورة فن التمثيل في مصر،

الفنان زكى طليمات



بدأ زكى طليمات كتابه برجل المال طلعت حرب فيقول عنه: أخطأت مع طلعت حرب كرجل مال في أول لقاء معه، ورغم ذلك أعطانى عشرة جنيهات مساعدة في بداية عملى المسرحى، ولم أردها له ومازلت أشعر بالذنب تجاهه، وأنا مدين له والمشكلة أنه أصابنى غرور الصبا كشاب في بدايته.

زواج وحب

تزوج من السيدة روز اليوسف بعد صراع عليها مع الفنان يوسف وهبى، وأنجب منها ابنتها آمال طليمات الأخت غير الشقيقة للكاتب إحسان عبد القدوس، وأحب الراقصة امتثال فوزي، إلا أن القدر حال بينه وبينها، بعد مقتلها في حادث مؤسف، حتى إنه كان يقول "ظلت صورتها لا تفارقنى، محفورة في ذاكرتي تؤنس وحدتي على مر الزمن"، ثم تزوج من الفنانة إحسان الشريف، ورحل فى 22 ديسمبر 1982.

