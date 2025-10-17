يوسف وهبي.. فنان الشعب وعميد المسرح العربي.. درس التمثيل في ميلانو.. وحصل على لقب البكوية بعد إعجاب الملك بفيلم "غرام وانتقام"

يوسف وهبى، عرف بعبارة "ياللهول"، عملاق المسرح، الفنان الشامل الذي قدم أعمالا للمسرح والسينما مؤلفا وممثلا ومخرجا ومنتجا، عميد المسرح العربي، فنان الشعب.

حصل على البكوية في شبابه، وأنشأ فرقة رمسيس التي قدمت روائع المسرح المصري والعالمي في ثلاثينيات القرن الماضي، وصفته الصحافة بابن الباشا المشخصاتى رحل عام 1982.

ولد الفنان يوسف وهبي عام 1898 بمحافظة الفيوم، لأسرة ثرية، عشق التمثيل المسرحي منذ صباه، وبدأ مشواره الفني بتقديم المونولوجات في المجالس ببلدته، ثم عمل ممثلا في فرقة حسن فايق، ثم فرقة عزيز عيد المسرحية، التي قدم لها مسرحية "حنجل بوبو".

محمد كريم زميل الطفولة

عن بداياته الفنية يقول يوسف وهبي: جئت إلى القاهرة وسكنت بعابدين، وفي المدرسة الابتدائية التقيت زميل الطفولة محمد كريم، وكان من هواة مشاهدة السينما، وبدأنا نمارس هوايتنا في مشاهدة الأفلام في داري سينما إيديال وأوليمبيا، التحقت بالمدرسة السعيدية فكان اللقاء الأول مع الشاعر عزيز أباظة والفنان مختار عثمان، وفكري أباظة، وكانت الدراسة العليا بمعهد مشتهر الزراعي، لرغبة والدي العمل في الري والزراعة، بعدها كانت رحلة دراسة التمثيل والإخراج في إيطاليا في معهد تمثيل ميلانو مع صديقى المخرج محمد كريم..

يوسف وهبى فى اشاعة حب

بعد عودته من إيطاليا أسس يوسف وهبى فرقة رمسيس المسرحية مع صديقه عزيز عيد، بهدف النهوض بالفن المسرحي لتبدأ الفرقة عروضها بمسرحه بشارع عماد الدين بمسرحية "المجنون" عام 1923 من تأليفه وإخراج عزيز عيد، ليتبعها بأكثر من 400 عرض مسرحي، أخرج منها 250 مسرحية، وكتب 150 منها، قدمت جميعا باللغة العربية الفصحى وبعضها باللغة الفرنسية، من أشهرها: غادة الكاميليا، أكسير الحب، كرسي الاعتراف، راسبوتين، الجريمة والعقاب، كليوبترا، الجبار، انتقام المهراجا، لوكاندة الأنس، عطيل، وصرخة الألم، وغيرها.

يوسف وهبى وأمينة رزق أحد اكتشافاته الفنية



من خلال مسرحياته قدم يوسف وهبى مجموعة كبيرة من الممثلين الذين أصبحوا نجوما فيما بعد ومنهم كانت زينات صدقي، وحسين رياض، وأمينة رزق، فاطمة رشدي، جورج أبيض، استيفان روستي، حسن فايق، جورج ودولت أبيض، وزكي رستم، وأنور وجدي، ونجمة إبراهيم وغيرهم.

البداية مع زينب فى السينما

اتجه يوسف وهبي إلى السينما حين اختاره صديقه المخرج محمد كريم في دور صغير بالفيلم الصامت "زينب" لينطلق بعده في السينما حتى هجر المسرح نهائيا، وتفرغ للسينما فقدم أدوارا لا تنسى في مجموعة أفلام، منها الكوميدى ومنها التراجيدى مثل: البؤساء، إشاعة حب، حبيب الروح، ابن الحداد، بيومي أفندي، سفير جهنم، الطريق المستقيم، زمان يا حب، ميرامار، غزل البنات، حكايتى مع الزمان وغيرها.

يوسف وهبى فى بداياته

كان فيلم “غرام وانتقام” عام 1948 محطة فارقة فى حياة الفنان يوسف وهبى، حيث حضر عرضه الأول فى السينما الملك فاروق الذى أعجب بأداء وهبى وقام بمنحه لقب البكوية ليصبح اسمه الفنى يوسف بك وهو اللقب الذى لم يحصل عليه محمد عبد الوهاب ولا نجيب الريحانى وقد سبقه فى الحصول عليه الفنان سليمان نجيب فقط.



وآخر أدوار يوسف وهبى فى السينما في فيلم "إسكندرية ليه" مع يوسف شاهين، وبرغم صغر الدور إلا أنه حصل فيه على جائزتي الجمهور والنقاد، وصفق الجمهور أكثر من عشر دقائق عند حضوره للتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي، ووقف هو للمرة الأخيرة يرد تحية الجمهور وهو يجهش بالبكاء..

يوسف وهبى فى أحد افلامه

انتخب يوسف وهبي نقيبا للمثلين عام 1953، وتولى إدارة الفرقة القومية المسرحية ــ المسرح القومي حاليا ــ بعد توقف فرقة رمسيس، وعمل مستشارا فنيا للمسرح بوزارة الإرشاد "الثقافة حاليا.

ثلاث زوجات وألف عام

عرف يوسف وهبى في حياته نساء كثيرات عددها في مذكراته بألف امرأة، وأصدر مذكراته بعنوان "عشت ألف عام "في ثلاثة أجزاء، إلا أنه تزوج ثلاث مرات الأولى الممثلة الإيطالية الشقراء إلينا لويندا عام 1923 ولم تعمر معه كثيرا، والثانية عائشة فهمى سليلة الحسب والنسب التى كانت كثيرة الغيرة عليه وطلقته لتتزوج من الفنان شكوكو كيدا فيه، والثالثة سعيدة منصور التي أحبته من خلال مسرحياته، ولم ينجب أبناء.

يوسف وهبى

حصل يوسف وهبي على جوائز وتكريمات متعددة نظرا لأدائه الفني في السينما والمسرح فحصد الجائزة الأولى في التمثيل المسرحي للرجال عام 1960، كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في عام 1970 سلمها له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم جائزة الدولة التقديرية والدكتوراة الفخرية من الرئيس السادات، وأطلقت عليه الدولة لقب فنان الشعب عام 1972، وتم إطلاق اسمه على مسرح الجمهورية.

التمثيل مهنة محترمة

اعتزل العملاق يوسف وهبي الفن بعدما سقط على سلم فيلته بالهرم، وأصيب بكسور مضاعفة أقعدته عن العمل، لتبدأ نهاية العملاق يوسف وهبي فى مثل هذا اليوم 17 أكتوبر عام 1982 وهو في الرابعة والثمانين من عمره مختتما حياته بقوله إنه راض كل الرضا عن مشواره الفني، كما أن مهنة التمثيل مهنة محترمة لا تقل عن أي مهنة أخرى ووصف المشخصاتى ليس بها أى عدم تقدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.