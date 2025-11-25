في ذكرى ميلادها، زكي طليمات يكتب: الجنية الفاتنة أسمهان

18 حجم الخط

في ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة أسمهان التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1912، ورحلت في عام 1944، تعود الأضواء مجددًا إلى مسيرتها الفنية القصيرة المليئة بالغموض.

وفي نوفمبر من 1957، كتب الفنان الكبير زكي طليمات مقالًا في مجلة الكواكب أحيا فيه ذكرى المطربة الاستثنائية، التي انتهت حياتها على نحو مأساوي غامض، حتى إنها رحلت قبل أن تكمل تصوير فيلمها الأخير مع الفنان يوسف وهبي.

وجاء نص المقال كالتالي:

سبقت أسمهان شهرتها قبل أن اقابلها، امرأة ذات خطر، لأن الناس يحكمون بالظواهر والناس لا تجهد نفسها فى البحث عن الأسباب، والناس معذورون فقد أثارت أسمهان حول نفسها وسلوكها الخاص والعام غبارا أورجوانيا، امرأة قدر لها أن تحدث دويا أينما حلت، وهذه نقمة وقدر جائر.

صوت أنثوى دافئ

كنت شغوفا بهذا الدوى عن أسمهان بدافع من الفضول، فقد كان كل ما يتحدث به الناس عن هذه "الجنية الفاتنة" عجيبا، وكنت أجرى تحليلا لما أسمعه عنها، وما أراه فى مغامراتها على ضوء ما أجمع عليه المقربون من أسرار حياتها، فقالوا إن اسمهان بصوتها الأنثوى الدافئ تزاحم المطربة أم كلثوم، وانقسم الناس فريقين فقلت: لماذا لا تزاحم أم كلثوم مطربة أخرى فى الزعامة.

أسمهان مع الصحفى محمد التابعى



قالوا إن أسمهان ذات فتنة ضاربة والويل لمن يقع تحت أظافرها، فقلت وما ذنب الفتنة الضاربة، وعلى الرجال أن يحذروا، وسمعت أنها متطرفة فى عبثها ولهوها، فقلت وماذا ينتظرون من الشباب إذا اجتمع فيه الصوت الآثر والأنوثة والوسامة، الزمن كفيل بأن يضع اللجام وأن يكسر حدة طبعها، وإلا فإن تبعة لهوها المتطرف سيعود إليها أولا.

تخلت عن لقب الأميرة



قالوا إن أسمهان هجرت زوجها الأمير فى جبل الدروز وتخلت عن لقب الأميرات فقلت فنانة أصيلة لأن إمارة الفن فوق إمارة العروش وهى كائن إنسانى يملى حريته على أن يكون أميرا فى قفص من الذهب.

أسمهان مع شقيقها فريد الأطرش



سمعت عن مغامرات أسمهان فى دنيا السياسة وما قيل عن عملها فى الطابور الخامس فى الحرب الثانية، فقلت امرأة مشغوفة بالحياة بها فضول الفنان الذى يحب أن يعرف وأن يجرب وأن يتطلع إلى ما وراء الضوء، قالوا إنها تبدل من أصدقائها كما تبدل أحذيتها فقلت هى فنانة لا تطيق الشيء الواحد أن يتكرر، وعلى الأصدقاء والمعجبين أن يحدوا من وسائل تقربهم إليها أو أن يرضوا بالأمر الواقع كأحذية متنقلة.

الفنان زكى طليمات



وسمعت وسمعت وكنت أعجب كيف تجتمع كل هذه الصفات فى امرأة واحدة ــ أسمهان ــ امرأة ذات أصل وحسب وليست أفاقة محدثة النعمة، وكنت أعجب كيف أن أحدا لم يشفق على هذه المرأة فيبحث لها عن الأعذار أو يحبس لسانه عن تشويه سمعتها وانتهاش لحمها وتجسيم عيوبها، أناس يدارون نقائصهم ويتناولونها فى دنيا النميمة والفضائح.

على الرغم من كل هذا لم أحاول الالتقاء بالجنية الفاتنة أسمهان رغم أنها كانت تسكن فى العمارة المواجهة لسكنى فى جاردن سيتى وكنت دائما أرى سيارة لصديق من أصحاب الثراء تقف أمام مسكنها، وذات يوم صيفا قابلتها تلبس لباس ركوب الخيل وإلى جانبها الصديق الثرى ابتسمت وحيتنى وقالت أنت صديق أخويا لماذا لا تزورنا، هنا التصق لسانى فى حلقى وأحنيت رأسى وابتسمت بلا حساب.

الحب الحقيقى لا يستمع إلى صوت العقل



كانت المقابلة الثانية فى الاستديو وكان الحديث عن حادثة إطلاق أحمد سالم وكان زوجها الرصاص ناحيتها فقلت لها: لم أكن أتصور أن تنتهى الملحمة العاطفية بينكما هكذا، فتنهدت وقالت: كان لازم تنتهى كدة لأن كل منا حب الثانى من غير عقل ولا تفكير، فقلت لها: الحب الحقيقى لا يستمع لصوت العقل واليوم الذى ينصت فيه لصوت العقل يكون اليوم الذى يموت فيه الحب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.