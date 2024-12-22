سناء جميل.. بنت الصعيد التي اكتشفها زكي طليمات.. تحدت رفض أهلها للفن.. شاركت في 4 أفلام ضمن قائمة الأفضل.. ورحلت في مثل هذا اليوم قبل 22 عاما

سناء جميل، وصفها الكاتب لويس عوض بالإمبراطورة الفريدة، وقال عنها عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين: سناء جميل قيمة نبحث عنها ونرسخها فى شرايين المسرح المصرى فهى قد عشقت الفن ووهبت له كل حياتها، وقال المخرج جميل المغازى سناء جميل حكاية وحدوتة ومجموعة انفعالات وأحاسيس فنانة صنعها الألم هى قارة مجهولة ومنعرفش حاجات كتير عنها، وقال الأديب نجيب محفوظ: لقد قالت سناء جميل في “نفيسة” بكل ما لم أستطع كتابته أو التعبير عنه بالقلم.



ملكة المسرح المصرى، سناء جميل هي الصعيدية خريجة الميرديدييه، اكتشفها وهى طالبة أستاذها المخرج زكي طليمات فبدأت مسيرتها الفنية في الفرقة القومية، عشقت الفن والتمثيل وتركت أسرتها في الصعيد وحضرت إلى القاهرة، شاركت فى أربعة أفلام من قائمة أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية هى بداية ونهاية، الزوجة الثانية، زينب، هى والمستحيل، رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2002.

متاعب مشوار بنت الصعيد الفنى

ولدت الفنانة القديرة ثريا عطا الله الشهيرة بـ سناء جميل في مثل هذا اليوم عام 1930 بمحافظة المنيا لأسرة مسيحية محافظة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وتحكي سناء جميل عن بداياتها وما عانته من صعوبات فتقول: طريقي في الفن كان صعبًا أني صعيدية، حيث رفض أهلي التمثيل وقاموا بطردي من البيت، وتقدمت للمعهد وتعرفت على أستاذي زكى طليمات الذي قام بوضعي في بيت الطالبات، وهناك زاد إصراري على النجاح، حيث قام بضمى إلى فرقة المسرح الحديث التي قام بتكوينها حتى يمكننى أعيش في القاهرة، ولكي أسدد مطالبي اشتغلت في الفترة المسائية في تطريز الملابس للحصول على مقابل مادي أدفع منه إيجار الشقة التي أجرتها في أرض شريف، وأحضرت فيها الأثاث قطعة قطعة، فلم يكن يعنيني سوى النجاح في الفن.

الفنانة سناء جميل



بسبب دراسة سناء جميل بمعهد الفنون المسرحية ودعم عميد المعهد الفنان زكى طليمات لها وإيمانه بموهبتها كانت بدايتها فى المسرح فى الفرقة القومية، وتدرجت من أدوار صغيرة إلى أدوار البطولة فقدمت للمسرح مسرحيات: زهرة الصبار، الحجاج بن يوسف، كباريه، زوجات وأزواج، الناس الى فوق، شمس النهار، صاحبة الجلالة، وظلت سنوات طويلة فى منافسة شديدة مع الفنانة سميحة أيوب فى المسرح، ثم قدمت على مسارح باريس "رقصة الموت" مع الفنان جميل راتب عام 1977 لتصبح بطلة أول عمل مسرحي مصري يقدم على مسارح باريس.

بداية ونهاية أول طريق الشهرة



اكتشفها المخرج أحمد كامل مرسي عندما كانت سناء جميل تؤدي أدوارها الصغيرة على المسرح فأخذها إلى عالم السينما الذي طالما حلمت به كثيرًا في طفولتها، فقدمت أدوارًا ثانوية في عدة أفلام تؤدي فيها دور الفتاة الأرستقراطية الشريرة، وهو الدور الذي حبسها فيه معظم مخرجي السينما سنوات، فقدمت أول أدوارها فى فيلم طيش الشباب فى دور صغير عام 1951، تبعه أفلام:سلوا قلبي، بشرة خير، حرام عليك، إلى أن اكتشفها صلاح أبو سيف، وقدمها فى فيلم "بداية ونهاية " فى دور نفيسة الذى حصلت عليه جائزة مهرجان موسكو عام 1961، فكانت البداية لصعود سلم الشهرة،

حفيظة ونفيسة أشهر أدوارها



وجاءت الفرصة الثانية لتأكيد نجومية سناء جميل مع نفس المخرج صلاح أبو سيف عندما أسند إليها دور حفيظة فى فيلم "الزوجة الثانية" الفيلم الذى اعتبرته علامة فارقة في حياتها الفنية، لتتوالى بعدها تقديم الأدوار الناجحة في السينما المصرية والعالمية حين اختارها المخرج العالمى مصطفى العقاد لتمثيل دور "سمية" أول شهيدة في الإسلام في الفيلم العالمي "الرسالة "، ثم كان آخر أدوارها في فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة.



من السينما اتجهت فنانة الزمن الجميل سناء جميل الى الدراما وكانت البداية مع تمثيلية "السيد كاف" مع صلاح أبو سيف، مسلسل "عيون" مع فؤاد المهندس، ساكن قصادى مع عمر الحريرى، صباح الخير يا جارى، الراية البيضا وفيه قدمت أشهر أدوارها التليفزيونية دور المعلمة فضة المعداوى التي قالت انه كتب خصيصا لها، خالتى صفية والدير، حيث قدمت الشخصية الصعيدية وكانت آخر أدوارها عام 2000 فى مسلسل البر الغربى.

الصحفى لويس جريس وزوجته سناء جميل



تدهورت صحة الفنانة سناء جميل مع تقدم العمر، وتوفيت عن عمر 72 عامًا، ولكن رفض زوجها دفنها فى اليوم الأول رغبة في أن يظهر أحد أقاربها أو عائلتها التي لم تكن تعرف عنهم شيئا، ونشر إعلان الوفاة في كل الصحف ولكن حتى اليوم الثالث لم يظهر أحد.

وفاء زوج وجحود الأهل



تزوجت الفنانة سناء جميل من الصحفى لويس جريس، وعاشت معه حياة مستقرة هانئة عوضها فيها عن مقاطعة أهلها لها بالرغم من أنها رفضت الإنجاب ـ كما قال ـ حتى لا يعطلها عن الفن، وبعد رحيلها كتب الزوج الوفى هدية لها بعد رحيلها عبارة عن فيلما تسجيليا بعنوان "حكايات سناء" يحكي فيه قصة مشواره مع نجمة المسرح القديرة.

تقدير أكاديمية الفنون

ومؤخرا فى سبتمبر الماضى نظم المعهد العالى للفنون الشعبية، بأكاديمية الفنون مهرجان العروض القصيرة في دورته الأولى والتي حملت اسم الفنانة الراحلة سناء جميل تقديرا لها على عطائها سنوات طويلة للمسرح والسينما والدراما.



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