18 حجم الخط

ترتيب الدوري الألماني، يتربع بايرن ميونخ على صدارة جدول الدوري الألماني 2025 بدون تلقي أي خسارة بعد الجولة الـ15.

ويتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني 2025 برصيد 32 نقطة، ثم باير ليفركوزن ثالثا برصيد 29 نقطة، ثم لايبزيج في المركز الرابع برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن ليفركوزن.

ترتيب فرق الدوري الألماني بعد الجولة الـ15

1- بايرن ميونخ 41 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 32 نقطة

3- باير ليفركوزن 29 نقطة

4- لايبزيج 29 نقطة

5- هوفينهايم 27 نقطة

6- شتوتجارت 26 نقطة

7- آينتراخت فرانكفورت 25 نقطة

8- أونيون برلين 21 نقطة

9- فرايبورج 20 نقطة

10- فيردر بريمن 17 نقطة

11- كولن 16 نقطة

12- بوروسيا مونشنجلادباخ 16 نقطة

13- هامبورج 16 نقطة

14- فولفسبورج 15 نقطة

15- أوجسبورج 14 نقطة

16- سانت باولي 12 نقطة

17- هايدينهايم 11 نقطة

18- ماينز 8 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الألماني بعد الجولة الـ15

وكان فريق بايرن ميونيخ قد حقق فوزا كبيرا على حساب مضيفه هايدنهايم برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فويث أرينا “معقل الأول”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

سجل هدف التقدم لبايرن ميونيخ اللاعب جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 15، وأوليسي في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب لويس دياز في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ثم اختتم هاري كين رباعية البايرن في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري برباعية نظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.